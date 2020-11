Pánico en Pontevedra durante atraco a casa donde vivían tres familias

Este lunes se vivieron momentos de pánico en una vivienda del barrio Pontevedra de la localidad de Suba tras la incursión de un grupo de seis atracadores a una vivienda en la que residían tres familias en la calle 116 con avenida Boyacá.

Todos estaban armados y según las primeras versiones eran liderados por una mujer. Como si tuvieran todo preparado ingresaron y atracaron una a una las residencias.



Fueron tan violentos que amarraron a cuatro personas de pies y de manos, las encerraron en un baño y procedieron a saquear los inmuebles. En total fueron unos40 minutos de miedo y terror.

Se estima que los asaltantes utilizaron llaves maestras para abrir las puertas pues estos no tuvieron ningún inconveniente para ingresar al lugar. Una mujer de contextura corporal gruesa era quien impartía las órdenes y lideraba el millonario robo.



Las víctimas dicen que los delincuentes llegaron buscando dinero, joyas y una supuesta caja fuerte con una cuantiosa suma de dinero la cual no existía según los mismos residentes.



Mientras encañonaban a sus víctimas insistían en que relevarán la ubicación de la caja fuerte. La banda tuvo el tiempo suficiente para recorrer cada una de las habitaciones de piso en piso y hasta el último rincón.

Los asaltantes se llevaron ocho computadores, electrodomésticos, dinero en efectivo, joyas, celulares y todo objeto que consideraban de valor.



A pesar de que las viviendas está en una bahía cerrada, como si se tratara de un trasteo, los delincuentes se llevaron lo robado caminando hasta la calle 116 dónde un vehículo particular los esperaba para luego escapar con rumbo desconocido.

Luego del incidente, se desplegó un fuerte Operativo en el norte de Bogotá para dar con los sujetos que incluyo unidades de Sijin y Policía de vigilancia.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE CITY TV

