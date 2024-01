Bogotá: humedales y parques de montaña, cerrados por mala calidad del aire

Tras la complicada situación por incendios que atraviesa la ciudad, la Secretaría de Ambiente informó que desde el 27 de enero los escenarios ambientales, como parques de alta montaña y humedales, estarán cerrados al público de forma temporal, conforme a lo establecido por la Resolución 00278 de 2024.



Así las cosas, la ciudadanía no podrá ingresar a las 17 reservas distritales de humedal, ni a los parques ecológicos distritales de montaña Soratama, Serranía El Zuque, Entrenubes, Mirador de Los Nevados, ni tampoco a las áreas naturales protegidas por la Secretaría de Ambiente.



Esta medida se adopta con el objetivo de mitigar y prevenir nuevas emergencias. Además, las caminatas ecológicas programadas en estos escenarios serán reprogramadas una vez la ciudad supere esta emergencia.

Según la entidad distrital, las concentraciones de material particulado de 2,5 y 10 micras han estado por encima de los niveles normales y promedios de la ciudad, un incremento ocasionado por los incendios forestales en Bogotá, la región, Orinoquía y Venezuela. Las altas temperaturas y el fenómeno de El Niño han sido uno de los factores que han incidido en las emergencias y por esta razón se han tomado las determinaciones no solo de cerrar estos escenarios naturales, sino además los escenarios deportivos al aire libre de la ciudad.



Los controles preventivos de las autoridades también han estado en el plano de las sanciones para quienes no acaten las nuevas disposiciones o violen la ley, como fue el caso del primer ciudadano extranjero que fue amonestado, pues fue hallado haciendo una quema de basura en la falda de uno de los cerros orientales de la ciudad ubicado en la av. Circunvalar con calle 53, cerca de la Universidad Manuela Beltrán.



Gracias a la acción de las autoridades, el incidente no pasó a mayores y el fuego fue controlado inmediatamente.



REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR

