El desolador panorama de los humedales en Bogotá

Defensores del humedal Juan Amarillo (Tibabuyes) llevan más de dos semanas acampando en el sitio para impedir el avance de las obras. El motivo: ven con preocupación que este ecosistema se deteriore hasta un punto irreversible.

El desasosiego se replica en los otros 14 humedales de la ciudad y en aquellos cuerpos de agua que aún no son reconocidos como tal. Bogotá alcanzó a tener 50.000 hectáreas de humedales, hoy queda menos del 1 por ciento.



(Además: ¿Resolución pone en jaque al Patio Taller del Metro?)



Para Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, las últimas administraciones han invertido las prioridades en el modelo de intervención de los humedales.



“Lo primordial es garantizarles agua limpia, un caudal ecológico de buena calidad, natural o artificial. Muchos humedales hoy dependen de las aguas residuales o aguas lluvia. Un vez saneada la calidad del líquido sí se podría pensar en obras de infraestructura”, afirma.



Dice que con la llegada de Claudia López se tenía la expectativa de reversar irregularidades en la política de humedales de la alcaldía anterior, pero hasta ahora “no solo se ha visto incumplimiento de lo pactado en la Mesa Distrital de Humedales, sino de los compromisos que hizo en campaña”.



El biólogo Bayron Calvachi, quien trabajó para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), dice que el problema radica en que el Distrito vio las rondas hidráulicas de estos ecosistemas como zonas aprovechables.



“En la norma del Distrito se habla de que la ronda hidráulica y la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) es de hasta 30 metros y con ese ‘hasta’ se han urbanizado las rondas de muchos cuerpos de agua. (...) En realidad, lo que debería determinar la ronda hidráulica es la geomorfología”, asegura.

Para él, la recuperación de los humedales sería más económica que las “multimillonarias cifras invertidas en cemento”. En 2019, la Eaab indicó que 107.494 millones de pesos serían destinados a megaobras tan solo en Juan Amarillo, Jaboque y Córdoba. Falta añadir el costo de las intervenciones del IDU e IDRD, involucradas en proyectos de estos y otros humedales.

Humedal Juan Amarillo

Las obras de la Eaab en este punto tienen un avance del 83 por ciento. Aun así, Héctor Lorenzana, miembro del cabildo muisca de Suba, se resiste a que las terminen.



(También: Así se planea la expansión de la red del metro de Bogotá hasta Suba)



“Existen muelles que conducen directamente al espejo del agua del humedal. Parece más una laguna artificial y algo pensado para canotaje”, dice. El sendero elevado de 1,2 km para conectar a Engativá y Suba debió ser entregado en 2019, pero un sector de la comunidad se ha opuesto.



Diego Herrera, presidente de la JAC de Nuevo Corinto, confirma que hubo socialización, como lo dice la Eaab, pero reconoce que no todos tienen claro el proyecto. “Si la obra no se hace se perjudica a cinco barrios que no tiene ningún sitio de esparcimiento”, expresa. Pide que haya diálogo.



La Eaab indica que las obras “no contemplan canotaje ni recreación activa dentro del límite legal del humedal”, pero sí “puntos de ingreso controlados y un mirador para el avistamiento de fauna y flora”. Senderos y ciclorrutas usarán tecnología alineada a los sistemas urbanos de drenaje sostenible.



La empresa añade que ha corregido 533 de las 573 conexiones erradas en las redes pluviales y recolectado 415,1 toneladas de residuos sólidos y de construcción en el humedal.

La Secretaría de Ambiente emitió seis medidas preventivas de suspensión por incumplimiento de permisos en algunos puntos de la obra. No obstante, la entidad, al ser consultada por este diario, defiende su gestión: “Las obras que se adelantan en los humedales no hubieran sido autorizadas por la administración de Claudia López. La Secretaría está avanzado en los procesos sancionatorios”.

El Burrito

En febrero, la comunidad se sintió aliviada porque la curaduría n.° 3 comunicó que la urbanizadora Marval desistió de la solicitud de licencia de construcción en El Burrito. Pero, llegó la cuarentena y la empresa logró la licencia. “Marval puso en un rinconcito la valla publicitaria. Como todos estábamos encerrados, nadie pudo darse cuenta a tiempo”, dice Alberto Lozada.



Él interpuso una tutela por violación al debido proceso, acceso a la información y participación. La acción fue fallada en su contra en primera y segunda instancia. El Burrito sigue sin conectarse con el humedal El Burro.



(Puede interesarle: Idu recupera 19 mil millones de pesos de contrato de losas de TM)



Para Alejandro Torres, quien ha luchado 20 años para que sea reconocido como humedal, la viabilidad de unión es total. “El humedal La Vaca era un parqueadero y se recuperó (…) hoy El Burrito tiene siete vertimientos de aguas fecales. Debemos darle importancia a la conservación”, expresa.

La Secretaría de Ambiente precisa que El Burrito es “un sistema de acumulación de agua superficial”, según soportes técnicos y, por ende, dice que no hay fundamento para imponerle nuevamente la medida de protección, retirada en la alcaldía de Peñalosa. Marval estaría dispuesta a ceder una parte del lote para la llegada de avifauna, pero manteniendo el carácter privado. El IDRD lo administraría; sin embargo, es tan solo una posibilidad.

Siga leyendo:

- Todo lo que debe saber sobre 'Bogotá 24 horas'



- Capturan a concejal por caso del homicidio de alcalde de Sutatausa



Sophía Gómez

Redacción Bogotá

Twitter: @Sophi2G