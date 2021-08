Lo que pasó en el Tibabuyes en los últimos 8 meses, según la EAAB

El Humedal Tibabuyes, en la localidad de Suba, volvió a quedar en el ojo del huracán. Este lunes, un grupo de jóvenes que acampaban en este ecosistema fueron desalojados por la fuerza pública por un requerimiento de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). En medio del procedimiento, el desalojó escaló a enfrentamientos y luego a disturbios que se extendieron durante la tarde y la noche, causando todo tipo de afectaciones: un bus nuevo del Sitp fue incinerado (y otro más, atacado), los gases lacrimógenos se dispersaron por las zonas aledañas al humedal y hubo daños al mobiliario público.

Lo que allí ocurrió tiene como origen una disputa de vieja data entre ambientalistas y la EAAB por un proyecto de adecuación en el humedal que comenzó en 2018, que ha sido criticado por su diseño, que tiene medidas preventivas por incumplimiento de permisos y que, incluso, fue cuestionado por la alcaldesa Claudia López durante su campaña a la Alcaldía de Bogotá. Hoy, sin embargo, la obra sigue por una advertencia que hizo la Contraloría Distrital a la Alcaldía: detener todo podría llevar a un detrimento patrimonial.



Uno de los más recientes mecanismos de protesta contra las obras fue un campamento que se instaló en la zona desde noviembre. Pero, aunque sectores políticos y ambientalistas sostienen que el asentamiento era por defensa del humedal, otra es la versión que maneja la EAAB.

“Durante los casi 9 meses que llevaba la invasión, tuvimos daños ecosistémicos, por afectaciones al material vegetal, también quema de árboles y hogueras. Además, se realizó en el humedal un tipo de huerta con especies invasoras. Hubo vandalismo a la infraestructura construida, hurto de los materiales necesarios para la obra, y adicionalmente, algunas situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Y efectivamente, hay denuncias frente a la violencia de género”, describió Cristina Arango, gerente de la EAAB en conversación con este diario.



Esta es la versión que tiene la EAAB de la polémica que no cesa alrededor del humedal Tibabuyes.

¿Cuántas personas estaban asentadas allí?, y ¿cuánto tiempo habían permanecido en ese humedal?

La invasión ilegal inició en noviembre 20 de 2020 y desde ese momento había más o menos 36 personas. Después se fueron disminuyendo y había entre 6 y 10 personas pernoctando.



Ayer, inicialmente habían 6 personas, y luego comenzaron a llegar más personas en la medida que los que estaban ahí comenzaron a llamar.

¿Qué es lo que reclaman estas personas?

El Acueducto inició unas obras en el año 2018. La obra principal es un sendero que recorre el humedal, un sendero realizado con un sistema de drenaje sostenible para que el agua pase y de esta manera que las personas concentren su paso por el humedal, por esta vía. Adicionalmente, se contemplaron unas aulas ambientales, unos miradores y por fuera del humedal había unas canchas mixtas, unos sistemas de huertas para la comunidad.

¿Por qué era la protesta?

Algunas personas consideran que esas obras tienen demasiado endurecimiento y que pueden generar algún tipo de daño. Lo más importante es proteger el humedal, eso es lo que ha venido haciendo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, lo que hicimos frente a estos contratos que ya venían fue mejorar las condiciones de los mismos, disminuyendo de manera importante el endurecimiento y mejorando la arborización.

¿Cuál es la polémica alrededor de un puente?

Efectivamente este es el punto más crítico o de mayor polémica frente al humedal, y es un puente que básicamente atraviesa desde el barrio Lisboa hasta la Ciudadela Colsubsidio. Hay unas preocupaciones ambientales por el tipo de puente que se estaba realizando. Y también hay de tipos sociales en el sentido que las personas de la ciudadela de Colsubsidio prefieren que las personas de Lisboa no lleguen por ahí a través de ese puente. Pero la situación de Lisboa no es fácil porque les toca recorrer todo el humedal y dar toda la vuelta para poder acceder a una mejor movilidad.

¿Ustedes han presentado alternativas para que el puente sea menos invasivo para el humedal?

Ese puente tiene un avance del 76%, y a pesar de que hemos intentado revisar los diseños por las mismas condiciones del suelo, es difícil hacer modificaciones estructurales al diseño. Entonces, mejoramos los accesos en el sentido de que en los accesos se disminuye el endurecimiento de manera importante y se mejora el arbolado, pero el puente en sí… los diseños hay que mantenerlos por su condición estructural.

¿Qué problemas se estaban presentando con las personas que se habían tomado ilegalmente el humedal?

Durante los casi 9 meses que llevaba la invasión, tuvimos muchos daños ecosistémicos, por afectaciones al material vegetal, también quema de árboles, hogueras en el humedal. Adicionalmente se realizó en el humedal un tipo huerta con especies invasoras. Cosas que no son permitidas en el humedal, por supuesto el deterioro natural de las obras al verse impactadas por lo mismo. Vandalismo a la infraestructura construida, hurto de los materiales necesarios para la obra, y adicionalmente, algunas situaciones de consumo de sustancias psicoactivas. Y efectivamente denuncias frente a la violencia de género al obligar a una mujer a ingresar al humedal, y después pegarle como castigo por no hacer algo que ellos le habían solicitado.

Así se encuentra el humedal Tibabuyes, después de los disturbios del lunes. Foto: Héctor Fabio Zamora | EL TIEMPO

¿Están exigiendo algo estas personas que aparecieron después o simplemente llegaron a respaldar a las personas que habían permanecido en el humedal?

No, entiendo que llegaron a respaldar. Nosotros hemos mantenido la comunicación con las personas que estaban en el humedal, y siempre estaremos listos y abiertos al diálogo. Pero efectivamente, pasadas varias horas comenzaron a haber muchos desmanes en la zona y las situaciones que ya todos conocemos, entre ellas, la quema al bus de TransMilenio, que rechazamos con contundencia. Y se han recibido algunas amenazas por parte de algunos de los líderes de la zona que sí quieren la obra.

¿Hay líderes que quieren la obra, pero están siendo amenazados?

Esto ha venido sucediendo desde hace un tiempo y estas personas han sido amenazas.

¿Ustedes van a seguir interviniendo el humedal?

Lo responsable es terminar las obras, son obras de 68 mil millones de pesos, que tiene un avance del 78%, y no las podemos dejar tiradas: las obras las debemos terminar, el humedal efectivamente necesitaba un tipo de intervención en todo caso, Se había vuelto un foco de basurero, de inseguridad y se requiere proteger el humedal. Si esas obras eran las adecuadas o no... probablemente se habrían hecho un poco diferente, y con menos endurecimiento en algunas zonas, que es lo que hemos tratado de mejorar. Pero en este punto, la pregunta no es tanto si las obras son buenas o no, las obras se deben terminar. Es lo responsable con la ciudadanía.

