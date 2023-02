Con 37.023 huecos tapados culminó el Plan de Mantenimiento Vial liderado por la Alcaldía de Bogotá que se llevó a cabo ente diciembre y enero. La rehabilitación de más de 10.000 metros cuadrados de espacio público estuvo a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad de Mantenimiento Vial, los Fondos de Desarrollo Local y la Secretaría de Movilidad.



(Lea también: Las cinco fotomultas en las que los propietarios de vehículos son responsables)

En total fueron atendidas 743 calles y 158 kilómetros de carril en las localidades de Usme, San Cristóbal, Bosa, Usaquén, Los Mártires, Fontibón, Barrios Unidos, Puente Aranda, Antonio Nariño, Chapinero, Engativá, Teusaquillo, Santa Fe y Suba. En esta meta, dicen, trabajaron más de 3.892 operadores día y noche en 211 frentes de obra.



Las entidades se enfocaron en corredores muy importantes, como lo son la calzada norte de la calle 170, desde la autopista Norte hasta la Boyacá; la avenida Circunvalar desde la calle 39 hasta la calle 6; y la carrera 7.ª. desde la calle 183 hasta la 32, que aún se está interviniendo.

Facebook Twitter Linkedin

Entre diciembre y enero trabajaron, tapando huecos, más de 3.892 operadores día y noche en 211 frentes de obra. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO.

No obstante, la percepción de la ciudadanía no es la mejor. “Dicen que taparon huecos en la carrera 7.ª, por ejemplo, y esa vía sigue estando llena de cráteres, no están delineados los carriles y eso genera muchos accidentes, sobre todo después de la calle 156”, dijo Alfredo Lozano, quien utiliza la 7.ª para viajar todos los días a La Calera, por El Codito.



Sin embargo, Diego Sánchez Fonseca, director del IDU, dijo que sí se avanzó en la tarea. “Fueron en total 577 frentes de obra con una inversión cercana a $ 25.424 millones en estos trabajos de conservación de la malla vial en Bogotá. Con la participación de 2.500 trabajadores en jornadas diurnas y nocturnas”.

Los frentes de obra de la malla vial arteria troncal se localizaron en la avenida Caracas, estaciones Hortúa, Las Flores, calle 34, calle 39, calle 41; en la autopista Norte, estaciones calle 161, Toberín, calle 127, calle 100; en la NQS, desde la calle 79 hasta la 17 aproximadamente; en la calle 26, entre las carreras 33 a la 54 y en la calle 80.



Asimismo, los frentes de obra para la malla vial arterial no troncal estuvieron en las avenidas Circunvalar, Las Américas, Boyacá, Primero de Mayo, Caracas, Ciudad de Cali, Esperanza y calle 170. Las obras de espacio público y ciclorrutas se adelantaron principalmente en Suba, Usaquén y Engativá, en corredores como la avenida Suba, autopista Norte, la carrera 11, 9 y calles 80 y 170.



Se viene una segunda fase en la que se trabajará en la señalización y demarcación en las principales vías de la capital como la 7.ª, la Circunvalar, la Esperanza, la avenida Suba, la calle 26, la calle 13, la Ciudad de Cali, las Américas, la Boyacá, la NQS, la autopista Sur y la Primero de Mayo.



“Trabajamos día y noche en la señalización vertical y horizontal de los corredores principales”, afirmó Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ.