Los vecinos del barrio Córdoba (San Cristóbal), al sur de Bogotá, están afectados por un enorme hueco que se formó en una de las calles del sector.



El cráter está ubicado en una calle de una zona residencial y, de hecho, está justo en frente de un hogar del ICBF. Los conductores de carros, al no poder rodearlo, se suben al andén y ponen en riesgo a los peatones.



De acuerdo con versiones de los vecinos, el paso de una mezcladora habría generado este daño en la calle.

"Pasó primero el carro de a basura por todo el centro y no afectó. Pero pasó la mezcladora y el peso hizo que eso colapsara. Las baldosas, igual, ya estaban fracturadas", afirmó Doris Uribe, vecina del barrio Córdoba.



Otros líderes del sector denuncian que ninguna entidad responde por las reparaciones. "No nos dan soluciones, entre todos se echan la culpa: que el Acueducto no tiene nada que ver, que el Idu no tiene nada que ver y nos tienen así", aseguró Jorge Medina,

"Pedimos que si vienen a arreglar la calle, la arreglen toda, porque ya está bastante deteriorada", agregó Uribe.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Angie Téllez, periodista de City Tv