La Alcaldía de Bogotá lanzó un plan de choque contra los huecos en la malla vial de la ciudad que pretende acabar con unos 250 cada día. Se trata de una apuesta que buscará atacar los peores cráteres entre este mes y enero de 2022, así como atender el urgente llamado que hacen los ciudadanos para mejorar el estado de las vías troncales, arteriales, intermedias y locales.



Aunque el plan aún está siendo ajustado a petición de la alcaldesa Claudia López, aseguró que involucrará no solo a la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidades responsables de esta tarea, sino también a las alcaldías locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) y hasta a la Empresa Metro. Incluso se contempla un sistema más eficiente para que la ciudadanía reporte los huecos y que el Distrito pueda priorizar las intervenciones.



La mandataria anunció que la puesta en marcha del plan de choque aprovechará la disminución del tráfico a finales de diciembre y principios de enero para atender los corredores viales más importantes de la ciudad, como la autopista Norte, avenida calle 80, autopista Sur, calle 13, avenida Boyacá, avenida José Celestino Mutis, carrera Novena y la carrera Séptima.



A través de esta estrategia se tiene estimado tapar 250 huecos diarios, que han sido reportados por la ciudadanía a través de la aplicación de Gobierno Abierto; se espera intervenir en 35 días, desde el 25 de diciembre 2021 al 31 de enero de 2022, un área superior a los 46.000 m².



“Vamos a tener un plan de choque en Navidad y aprovecharemos para hacer mantenimiento vial, para el año entrante tenemos una gran inversión de 836 mil millones de pesos de mantenimiento vial local, intermedio y principal”, puntualizó López.

Hueco en la calle 78 bis con cra 68b frente al Éxito de la calle 80. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO Hueco en la calle 78 bis con cra 68b frente al Éxito calle de la 80. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Hoy, la mayor urgencia está en conseguir el presupuesto, que se calcula en alrededor de un billón de pesos. Aunque, como es bien sabido, los cálculos de la Unidad de Mantenimiento han resaltado que “el costo de reparar toda la malla vial, es decir, llevar la que se encuentra en regular y mal estado a bueno, requeriría una inversión cercana a los 5,4 billones de pesos”. Es decir, la reparación total costaría más que el Regiotram de Occidente (3,4 billones de pesos) o que la troncal de TransMilenio por la 68 (2,6 billones de pesos). Pero es una inversión que la gente pide a gritos.



En los últimos meses, los ciudadanos han manifestado su inconformidad con los huecos: lo manifiestan en conversaciones cotidianas, en redes sociales y en los medios de comunicación. Citytv, el canal local de televisión, reactivó el formato ‘El mapa de la city’, en el que recibe denuncias ciudadanas sobre huecos y los reporta en sus emisiones. A la fecha, ya van 18 denuncias emitidas y un total de 27 recibidas.



El Distrito también ha activado líneas telefónicas y aplicativos en internet para recibir solicitudes ciudadanas de reparcheo o intervención de las vías. Al final, este SOS por la conservación de la malla vial ha servido para que, según un informe de la UMV, con corte al 1.º de diciembre, se hayan tapado 236.883 huecos en 2021.



Vale aclarar que cada metro cuadrado de área intervenida con actividades de parcheo equivale a un hueco. Del total, 23.487 fueron intervenidos por solicitud de peticionarios, 864 son de alto impacto y 107.132 son priorizados.



La UMV ha resaltado que esta es una cifra récord, pues en 2020 hubo “209.169 daños viales reparados. En el 2016 se repararon 15.889, en el año 2017 fueron 70.607; en el 2018, 109.366, y en el 2019, 101.320 huecos”.

Lo que falta hacer

No obstante, en las calles, la ciudadanía sigue encontrando auténticos cráteres. Y las afectaciones van más allá de la afectación de los rines o el balanceo y la alineación de un carro: los huecos son parte de un coctel mortal que cuesta vidas en la vía.



“Yo duré cinco meses denunciando un hueco en el sector de avenida Boyacá con calle 63. No lo taparon, y allí, una noche, un motociclista que iba con pasajero tuvo un accidente. No vieron el hueco, lo cogieron, la mujer salió disparada y quedó en el carril... pasó un carro y la arrolló. Seguí insistiendo por el hueco, le dije al secretario de Movilidad y al otro día por fin lo taparon”, cuenta Julián Forero, líder del colectivo motociclista Street Brothers. El episodio fue reportado por Noticias Caracol el 3 de agosto y, efectivamente, entre las hipótesis del siniestro está el impacto con el hueco.



Street Brothers es el mismo colectivo que ha liderado una campaña de gestión de recursos y materiales para tapar lo que ellos denominan “huecos asesinos”. A la fecha han hecho 82 reparcheos con una técnica de asfalto frío.



Tal fue su impacto que, en febrero de este año, sellaron una alianza con la UMV para cooperar en la cruzada contra los daños en la vía. El colectivo reportaría los puntos más críticos, y la entidad realizaría el diagnóstico para priorizar e intervenir. Sin embargo, 10 meses después, Forero asegura que la alianza no dio los resultados esperados.

“No hubo continuidad ni mayores avances. Nos citaron para escucharnos, pero hasta ahí llegó el ejercicio... nos dieron el contentillo de tapar unos pocos huecos. Mucho se queda en un formalismo, en un correo, en priorización que no avanza. Queremos reportar huecos para tapar ya, son huecos que están en vías principales y pueden matar a alguien”. O, como dice Forero, en el menos peor de los casos, el siniestro queda en lesionados o daños materiales, pero nadie responde por eso: “Te caes, se daña el vehículo... ¿quién responde? Debería haber un mecanismo, una ruta en la que los ciudadanos se puedan quejar”, afirma.



Adicionalmente, Forero llama a que la aplicación de denuncia de huecos tenga una mejor experiencia de usuario y facilite el proceso de denuncia.



El descontento ciudadano es tal que, incluso, los organismos de control ya le pusieron la lupa al asunto. Por un lado, la Personería de Bogotá tiene listo el informe de acción, prevención y control de la función pública ‘Conservación de la malla vial en la Administración Distrital’, en que se vigilan las acciones del IDU y la UMV en esta materia.

Motociclistas circulando cerca a dos grandes huecos en la calle 53 carrera 50. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO Los ciudadanos piden tapar los huecos para evitar siniestros viales. En la foto: hueco en la transversal 42 calle 4F hasta la calle 6. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

La Personería advierte que “la tasa de conservación que se tiene implementada para la red vial en Bogotá, por las entidades encargadas de administrar los recursos para esta labor, es inferior a la tasa de deterioro progresivo que se genera sobre la estructura del pavimento”. La entidad recomienda actualizar el estado real de la red vial, revisar los criterios de priorización y verificar las inversiones.



El informe también advierte de una baja ejecución del presupuesto destinado para conservación de malla vial entre 2020 y el primer semestre de 2021; “inconsistencias (...) a la hora de consolidar cifras”. A su vez, la Contraloría Distrital publicó en agosto pasado una auditoría de los contratos de mantenimiento y construcción de malla vial local. Aseguran haber hecho 12 hallazgos fiscales.



La UMV le indicó a este diario que, para la vigencia 2021, se tenía un presupuesto de 122.362 millones de pesos para la conservación de malla vial e infraestructura, y que de eso se había ejecutado el 83,3 por ciento con corte al 30 de noviembre. Y el IDU dijo que sus diagnósticos fueron actualizados por última vez en diciembre de 2020.

Todo esto es lo que lleva a la Alcaldía de Bogotá a anunciar el plan de choque y el deseo de que tapar huecos sea el regalo de Navidad que muchos esperan.



ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes

REDACCIÓN BOGOTÁ