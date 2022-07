Según funcionarios de la subred Centro Oriente en los hospitales que trabajan hacen falta varios insumos médicos, a tal punto que a veces pacientes y médicos tienen que financiar con el propio bolsillo la compra de algunos medicamentos.



(Contraloría pone lupa en el metro y a plata en fiducias)

El área de influencia de esta dependencia adscrita a la Secretaría de Salud tiene bajo su administración hospitales en Antonio Nariño, La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.



Según denunciaron funcionarios de estos hospitales al programa La W, en los centros de atención hacen falta suministros de elementos tan básicos como el acetaminofén y la loratadina, medicamentos que muchas veces han tenido que ser adquiridos por cuenta propia.



(Antonio Sanguino fue nombrado jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá)



“La situación se ha puesto muy crítica. Los proveedores no están dispensando medicamentos. No están dispensando dispositivos médicos vitales para el funcionamiento de la red. Desde el fin de semana estamos sin acetaminofén, sin loratadina y hemos tenido días que ni sondas. Estamos sin equipo de transfusión de sangre. Los que terminan pagando son los pacientes que, incluso, tienen que comprar los medicamentos en una droguería”, narró uno de los médicos a la emisora.



Además, a las denuncias también se suman los malestares causados por el despido masivo de personal. Uno de los deunciantes dijo a La W que estos empezaron cuando llegó la nueva gerencia de Yiyola Yamile Peña.



(Bogotá después de la pandemia (primera parte) | Opinión)



Frente a esto la Subred respondió diciendo que, debido a la renovación que se estaba haciendo del personal, algunos contratos por prestación de servicios no fueron reanudados.



“A su llegada, la gerente (e) evidenció el incumplimiento en el pago a algunos proveedores razón por la cual se han presentado inconvenientes en el suministro de algunos de los implementos requeridos para la prestación de los servicios. Las medidas adoptadas por la actual gerencia han permitido hacer los pagos que estaban pendientes y se vienen realizando nuevas contrataciones pues estas se venían haciendo por periodos de 15 días”, afirmó la entidad.

Temas relacionados