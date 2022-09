Bogotá quiere tener de nuevo hospitales universitarios públicos, como lo fue por décadas el Hospital San Juan de Dios y que hoy, después de casi dos décadas cerrado, se encuentra en proceso de recuperación y habilitación de sus espacios.



Por eso ayer se postularon para ser reconocidos como tal cinco centros de salud de la red pública distrital, ellos son los hospitales de Fontibón y Patio Bonito-Tintal (Subred Suroccidente), El Tunal (Subred Sur), Santa Clara (Subred Centro Oriente) y Engativá Calle 80 (Subred Norte).

Estos cinco hospitales son los que tienen los mejores niveles de atención y de allí que sean considerados como los que tienen mayor posibilidad de lograr el reconocimiento.



En el acto de postulación se firmó un memorando de entendimiento entre la Alcaldía y las instituciones de educación superior y hospitales universitarios del sector privado.



El objetivo del memorando, que tendrá una duración de dos años, es la revisión de las condiciones que exige el Ministerio de Salud para la postulación de las instituciones y el fortalecimiento de las unidades para lograr su reconocimiento.



“Bogotá tiene un nivel de calidad en la atención extraordinariamente alto, tal vez de los mejores niveles de calidad en la atención que tenemos en el país y comparables incluso con Latinoamérica (…) El hecho de poder garantizar las mejores condiciones de atención para las personas que tienen las condiciones sociales más precarias es una demostración de equidad y de justicia y es un compromiso político que ha tenido esta alcaldía desde el primer día de atención en estos dos años y medio que llevamos”, dijo el secretario de Salud, Alejandro Gómez.



El funcionario destacó que las subredes de salud son también “los sitios de práctica más grande que hay en el país” y que todas las universidades quieren estar en ellas. De hecho, las cuatro subredes de salud de la ciudad tienen convenios con 24 universidades. Entre 2020 y 2022, según la Secretaría, por la red pública han rotado más de 35.000 estudiantes .



“Lo que nos demostró la pandemia es la necesidad de profundizar el trabajo conjunto (públicos y privados), de crecer juntos, enseñar juntos, practicar juntos, atender juntos en hospitales”, manifestó la alcaldesa Claudia López durante el evento de postulación.



La Secretaría de Salud conformó un comité asesor técnico-científico que apoyará con recomendaciones a los hospitales postulados, a fin de lograr el cumplimiento de los requerimientos en docencia e investigación.



El comité estará integrado por las universidades de Los Andes, La Sabana, El Rosario, El Bosque, Javeriana y Nacional, los hospitales Universitarios Méderi, CardioInfantil, San Ignacio y la Fundación Santa Fe. La Secretaría de Salud ejercerá la secretaría técnica.



'Estamos reivindicando los niveles de calidad de atención en las redes hospitalarias públicas'

Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá. Foto: Secretaría de Salud de Bogotá

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, explica por qué fueron escogidos cinco hospitales de Fontibón y Patio Bonito-Tintal (Subred Suroccidente), El Tunal (Subred Sur), Santa Clara (Subred Centro Oriente) y Engativá Calle 80 (Subred Norte) y qué siugue en el proceso de acreditación como hospitales universitarios.



"Estamos reivindicando los niveles de calidad de atención en las redes hospitalarias públicas, pero también la capacidad que tienen de generar conocimiento y también investigación", le dijo el funcionario a EL TIEMPO.

¿Qué significa para la ciudad volver a tener hospitales universitarios públicos?



El hecho de que nuestros hospitales públicos vuelvan a ser, primero, centros de excelencia, pero además sitios de formación del talento humano, es una reivindicación histórica, porque así era anteriormente. Creemos que además las capacidades de investigación que se pueden desarrollar en estos centros son muy importantes. En ciencia, tecnología e información sufrimos un freno que pagamos carísimo durante la pandemia. De modo que lo que estamos haciendo es reivindicando los niveles de calidad de atención en las redes hospitalarias públicas, pero también la capacidad que tienen de generar conocimiento y también investigación.



¿Por qué pensaron en estos cinco hospitales y no otros?



Pensamos que todas las subredes tienen que avanzar en este sentido y por alguna parte había que empezar. Lo primero que se tiene que ver es cuáles de ellos tienen mayor tradición en lo que es aseguramiento de la calidad. El sistema obligatorio de garantía de la calidad en el sistema de salud parte desde el primer nivel, que es el más básico, que es habilitación, o sea, tener licencia para funcionar, y termina en el nivel más alto, que sería universitario.



En medio de estos dos extremos está todo el tema del sistema de información y pero también la acreditación de calidad. La mayoría de estos hospitales ha tenido ya experiencia en procesos de acreditación de la calidad y es que para ser hospital universitario se requiere previamente estar acreditado como de máxima calidad y los que estamos mencionando son los que tienen mejor condición en este sentido.



Segundo, los que tienen mayor tradición en investigación y docencia. En buena parte de estos hospitales ya hay grupos de investigación, ya hay rotaciones de estudiantes que han demostrado que pueden ser centros de construcción de conocimiento.

¿Qué se viene ahora con la postulación de los cinco hospitales?



No es tanto una postulación, porque no estamos inscribiendo estos cinco hospitales ante una instancia para que los certifique. Estamos es contando que desde el año pasado venimos trabajando de la mano de las universidades públicas y privadas de la ciudad, y con el padrinazgo de otros hospitales privados que ya cuentan con esa condición de universitarios, para que nos acompañen en el proceso. Lo que esperamos es que estos cinco hospitales puedan ser certificados como hospitales universitarios antes de que se acabe el actual gobierno.



Un punto importante allí. Esto es un asunto de persistencia. Un hospital universitario no se hace de un día para otro, son grupos especializados de trabajo que logran la excelencia por el trabajo a lo largo de los años, son grupos de mujeres y hombres que se dedican a la docencia y a la investigación, y esto se hace a lo largo de toda una vida. De la misma manera que se hace en los sectores privados queremos lograrlo en los sectores públicos.

