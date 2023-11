Las implicaciones de que el Gobierno Nacional compre el hospital San Juan de Dios

Tras conocerse que el Gobierno Nacional comprará los inmuebles que conforman el complejo del hospital San Juan de Dios y que para hacerlo se expidió como decreto nacional, con el número 1959 del 15 de noviembre de 2023, expertos consultados por EL TIEMPO hablaron de las implicaciones de esto.



Es importante mencionar que, el documento es firmado por los ministros de Hacienda, Salud, Educación, Cultura y los directores de los departamentos administrativos de la Presidencia y de la Función Pública.



Y que, el decreto autoriza a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para adelantar las actividades, trámites y negociaciones tendientes a "adquirir, a título gratuito u oneroso, el derecho de dominio de la infraestructura de los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil".



Expertos en ciudad como Omar Oróstegui, director del GovLab de la Universidad de La Sabana le dijo a este diario que el Gobierno Nacional siempre ha tenido un interés en este hospital que hasta se redactó un artículo exclusivo en el PND.



"Ahora, no es suficiente con adquirir los predios. Está pendiente definir los recursos para su puesta en marcha y operación, infraestructura y equipos. Y establecer si Bogotá tendría alguna competencia en los servicios de salud que se ofrecerían", indicó Oróstegui.



El hospital se encuentra en total abandono. Foto: Carlos Ortega

Por otro lado, una fuente conocedora del tema explicó que el hospital es propiedad del Distrito desde que se lo compró a la Gobernación de Cundinamarca en 2015 por cerca de $ 150.000 millones, por lo que el Distrito se lo tendría que vender a la nación.



Además, recordó que en 2020 el Distrito firmó un contrato para construir un nuevo hospital por algo mas de $ 500.000 millones, pero no se ha podido comenzar su ejecución por las trabas impuestas por el Ministerio de Cultura.



"El contratista ya demandó al Distrito por incumplimiento del contrato y lo citó a una concilian ante un tribunal internacional para que se le paguen los daños y perjuicios por la suspensión de este contrato", indicó la fuente.



Y agregó que aunque que se llegue a un acuerdo y la Nación asuma el control de hospital como se pretende con el decreto, sería necesario hacer de nuevo unos estudios de factibilidad, diseños y demás para luego abrir una licitación.



"Significa que esto tomará probablemente 4 años, más otros 4 de construcción, significa que la obra se retrasa cerca de 10 años teniendo en cuenta que si se hubiese cumplido el actual contrato ya debería estar próxima a su entrega", explicó.

Es importante mencionar que este decreto puede traer consigo temas jurídicos, ya que mientras exista un litigio vigente no se puede vender la propiedad y menos adelantar obras mientras se está en proceso de una discusión jurídica.



Una fuente conocedora del proceso del Hospital San Juan de Dios le dijo a EL TIEMPO que lo más grave en este proceso podría ser el tribunal de arbitramento que puso la firma española porque ya el Ministerio de Cultura del Gobierno de Petro les reiteró que no les va a autorizar entrar a hacer las obras que se habían planeado.



"Se está en la discusión si debe ser en tribunal nacional o internacional porque es una firma española o nacional como lo quiere el Distrito. Las aspiraciones de la firma son 70.000 millones de pesos por el daño causado", explicó la fuente.



Y agregó que el problema del proceso del San Juan de Dios puede ser que la Nación compre el predio incluyendo el litigio con la firma española porque el Distrito no piensa asumir ese problema del fallo porque pueden perderlo.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ