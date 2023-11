Gobierno de Petro comprará hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil de Bogotá

El Gobierno Nacional comprará los inmuebles que conforman el complejo del hospital San Juan de Dios, localizado en zona céntrica de Bogotá y que se encuentra en un plan de manejo y protección patrimonial para rehabilitar la mayoría de los edificios que lo conforman.



En principio EL TIEMPO había conocido el borrador de decreto, pero poco después fue expedido como decreto nacional, con el número 1959 del 15 de noviembre de 2023. La norma es firmada por los ministros de Hacienda, Salud, Educación, Cultura y los directores de los departamentos administrativos de la Presidencia y de la Función Pública.



(Le sugiero leer: En qué va la restauración del hospital San Juan de Dios de Bogotá)

El decreto, publicado por la Presidencia de la República, autoriza a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para adelantar las actividades, trámites y negociaciones tendientes a "adquirir, a título gratuito u oneroso, el derecho de dominio de la infraestructura de los Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil".



Ambas edificaciones, consideradas patrimonio cultural e histórico, hacen parte del complejo hospitalario San Juan de Dios.



Con ello, según la norma, se da cumplimiento a la Ley 735 de 2002, por la cual se declararon monumentos nacionales el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil y se adoptan medidas para la educación universitaria.



En la norma faculta a la Agencia Virgilio Barco Vargas para desarrollar las actividades contempladas en la Ley 388 de 1997 sobre la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial.

El complejo hospitatalarioSan Juan de Dios. Ilustración de com se propone quede la restuaración. Foto: Tomada de la página de la ERU - Alcald´+ia de Bogotá

(Estos son los barrios, horas y días en que más se roban carros en Bogotá)



Con el nuevo decreto el Gobierno del presidente Gustavo Petro está dando cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se otorgaron facultades extraordinarias para poner en marcha la recuperación del Hospital San Juan de Dios, un viejo anhelo del mandatario desde su época como alcalde de Bogotá.



La norma también crea la entidad del orden nacional Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, "perteneciente al sector descentralizado, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, sujeta en su régimen presupuestal al de las empresas industriales y comerciales del Estado".



Además, le da un plazo de 10 años para cumplir con los requisitos previstos en la normativa que regule el funcionamiento de hospitales universitarios.



Según el artículo 13 del decreto, Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil "tiene por objeto prestar servicios de salud de mediana y alta complejidad y atención integral en salud de la población en general, así como participar y fungir como organismo asesor y articulador en el ámbito nacional en materia de investigación, desarrollo e innovación y formación de talento humano en salud".



Y agrega como otro objeto "la recuperación y preservación de los valores de su patrimonio histórico y cultural integrado".



El documento, conocido por EL TIEMPO, establece que para efectos de determinar el precio de adquisición del complejo, en el caso de los bienes inmuebles, se tendrá en cuenta el avalúo comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones.



Respecto a los bienes muebles, indica el borrador, se adelantará el procedimiento valuatorio correspondiente, a través de la entidad pública o privada que se designe para tal fin.

Imágenes de operativo de la Personería para desalojar a extrabajadores que se tomaron el complejo del San Juan de Dios para exigir que se les pagara sueldos adeudados. Foto: ue reclamaron el Carlos Ortega

Intentos por salvar al San Juan de Dios

Los intentos para rescatar el complejo hospitalario, con edificaciones que en su mayoría son bienes de interés cultural, comenzaron por la remodelación y habilitación de algunas de sus áreas.



No obstante, desde 2018, en la administración de Enrique Peñalosa, fue cuando se empezó a proyectar la recuperación. Se habló de una primera fase que comprende el hospital Santa Clara y un Centro de Atención Prioritario en Salud (CAPS).



De hecho, el Concejo de la ciudad le aprobó vigencias futuras por 432.000 millones de pesos para la construcción del nuevo hospital San Juan de Dios y en 2019 se abrió una licitación, con el objetivo de dar apertura al complejo en 2022.



En 2020, el Distrito contrató al grupo español Copasa para adelantar las obras de la Unidad hospitalaria especializada Santa Clara, que incluyen también la construcción de un Centro de atención prioritaria de salud. Ambos proyectos debían ser ejecutados en el antiguo recinto hospitalario San Juan de Dios.



El contrato fue por valor de 466.000 millones de pesos, más 4.918 millones de la interventoría. Pero según había señalado la Secretaría de Salud en el Concejo, de esa plata se le habían girado 69.986 millones de pesos a la Subred de Salud Centro Oriente, que tiene la administración del San Juan de Dios.



Pero en octubre de 2022, el presidente Gustavo Petro había oficializado el compromiso con el Distrito de trabajar conjuntamente para recuperar el antiguo centro de atención en salud, cuya creación se remonta al año 1564.



“Le informo a la ciudadanía que se han abierto los procesos de licitación para restaurar el hospital San Juan de Dios de Bogotá en coordinación con la Alcaldía. La Nación comenzará con la restauración del Materno Infantil y la casa Siberia, continuaremos con los pabellones”, había señalado el mandatario en un tuit en octubre del año pasado.



Horas después, en un comunicado la Secretaría Distrital de Salud celebró la decisión y el compromiso del Presidente "de liderar este tema y su decisión de restaurar el Hospital Materno Infantil...”.



Sin embargo, desde ese momento, el Distrito esperaba una decisión del Gobierno Nacional sobre el proyecto de recuperación del complejo hospitaliario, que ahora, según el decreto 1959, estará a cargo de la nueva entidad nacional Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil.



Cabe recordar que la Alcaldía, a través de sus secretarías e institutos venía trabajando con los ministerios de Salud y Cultura en un plan de manejo y protección patrimonial para rehabilitar la mayoría de los edificios que conforman el complejo. En esa tarea estaban la Secretaría de Salud, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU).



Como ya lo había señalado EL TIEMPO, el ambicioso proyecto establece la intervención integral de 11 de los 17 edificios de mayor valor patrimonial, más de 2.000 m² de los espacios emblemáticos del costado nororiental. Estos buscan consolidar la primera etapa de la reactivación y empezar el proceso de integración urbana de sus jardines y plazoletas.



El proyecto se estima en 507.000 millones de pesos que el Distrito invertirá en la recuperación del complejo, construir el nuevo Hospital Público Universitario San Juan de Dios (torre central, que sería el núcleo del complejo hospitalario) y un nuevo Centro de Salud.



No obstante, el IDPC había estimado que la restauración arquitectónica costaría 250.000 millones de pesos, mientras un estudio de la Universidad de los Andes calculó que para abrir y dotar el San Juan de Dios en su totalidad –con servicios de altas especialidades– se requerirían más de un billón de pesos.



Según había señalado la Secretaría de Salud, el proyecto establece la intervención integral de 11 de los 17 edificios de mayor valor patrimonial y se invertirán 507.000 millones de pesos en recuperar el complejo hospitalario, construir el nuevo hospital público universitario San Juan de Dios y un nuevo centro de salud. La idea es que ocho de las estructuras estén funcionando en 2024 y todo el complejo, en 2032.



El complejo hospitalario del San Juan de Dios se encuentra sobre la carrera 1.ª, entre las calles 1.ª y 1.ª C sur, comprende un área de 16,5 hectáreas y lo conforman 24 edificios, incluidos un centro de adultos mayores y un jardín infantil, los únicos que continúan funcionando, y la torre central.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá



Con la colaboración de Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO.

