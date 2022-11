Durante el debate de control político que se adelantó este lunes en el Concejo de Bogotá sobre el Hospital San Juan de Dios trascendió que la administración distrital está considerando seriamente la posibilidad de declarar la nulidad del contrato con la firma española Copasa.



Una fuente oficial le dijo a EL TIEMPO que "como vamos, vamos para la caducidad" porque, según explicó, "hay una serie de incumplimientos" de parte del contratista.

(Los duros reparos de Peñalosa a cambios en el metro de Bogotá)



De hecho, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró durnate el debate que hace 10 días le escribió a la Ministra de Cultura pidiéndole que le informara si se puede o no demoler la torre central del San Juan de Dios, y que aún desconoce la decisión.



"Si dice que no, se tendría que proceder en materia contractual con Copasa. Si sí, seguimos con el tema de radicarlo (el proyecto) nuevamente ante el Ministerio de Cultura", agregó el Secretario.



EL TIEMPO también conoció que el concejal Oscar Ramírez Vahos tiene información que confirmaría que la Alcaldía Mayor está analizando la posibilidad de declarar la caducidad del contrato con Copasa.



Al ser contactado por este diario, Ramírez no desvirtuó esa información. Por el contrario aseguró que la presentará en la continuación del debate y que allí expondrá

los argumentos que vienen siendo estudiados por la alcaldía para proceder frente al millonario contrato.



(En qué va la restauración del hospital San Juan de Dios de Bogotá)



La misma fuente que informó de manera extraoficial sobre que la alcaldía evalúa la posibilidad de declarar la caducidad, desmintió lo señalado durante el debate en el Concejo por el cabildante José Cuesta, del Pacto Histórico. Cuesta había señalado que en los diálogos entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Alcaldía de Bogotá había acuerdo en que se debía recuperar todo el complejo hospitalario y que los recursos destinados a la demolición se reasignaran a la recuperación del complejo.



"Lo puedo asegurar. Hay un acuerdo frente a que la torre central se va a restaurar. queda pendiente el tema de qué va hacer el ]Distrito con Copasa", le dijo Cuesta a EL TIEMPO. Explicó que el objetivo del acuerdo es recuperar todo el complejo, "es decir, 24 edificios del complejo, incluida la torre central, que es la torre de la discordia".



(¿Cuál será la solución a los líos por conciertos en el Coliseo Live?)



Agregó que ese acuerdo se dio en el marco de las conversaciones que ha tenido el presidente con la Alcaldía Mayor.



No obstante, cabildante señaló que el tema que hay que mirar ahora es qué se hace con el contrato con Copasa y que para eso está proponiendo que "se cree una comisión accidental para buscarle una salida al contrato vigente con Copasa". En dicha comisión, según Cuesta, deben participar el Gobierno nacional, la Alcaldía de Bogotá y el contratista.



Según el secretario de Salud, el contrato con la firma española es por valor de 466.000 millones de pesos y el de la interventoría por 4.918 millones.



De esa plata, se le ha girado a la Subred de Salud Centro Oriente, que tiene la administración del San Juan de Dios, 69.986 millones de pesos. Y de esos se giraron 66.137 a la Fiducia que se creó para el manejo de los recursos.



No obstante, según Alejandro Gómez, solo se le han aprobado giros por 8.315 millones a Copasa y por 5.308 millones de pesos a la interventoría. En impuestos se pagaron 3.849 millones.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24