El jueves pasado, exactamente 21 años después de su clausura, la historia de uno de los símbolos de la medicina colombiana empezó a reescribirse. El hospital San Juan de Dios de Bogotá parece estar encontrando la luz en el camino.



El gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración de la alcaldesa Claudia López, en la línea de entendimiento que han mantenido en los últimos meses, acordaron trabajar conjuntamente en la recuperación del complejo hospitalario localizado en el centro de la capital del país.

La oficialización del compromiso la hizo el presidente Petro en un mensaje en Twitter: “Le informo a la ciudadanía que se han abierto los procesos de licitación para restaurar el hospital San Juan de Dios de Bogotá en coordinación con la Alcaldía. La Nación comenzará con la restauración del Materno Infantil y la casa Siberia, continuaremos con los pabellones”.



Horas después, en la noche, en un comunicado la Secretaría de Salud celebró la decisión. “Celebramos el compromiso del presidente Gustavo Petro de liderar este tema y su decisión de restaurar el Hospital Materno Infantil, y agradecemos haberle dado la prioridad que requiere la restauración...”.



La mandataria recordó que se trata de un proyecto que se inició siendo Gustavo Petro alcalde de Bogotá, y aseguró: “Felizmente saldrá adelante en una labor conjunta entre la Alcaldía Mayor y la Presidencia de la República”.



Al cierre de esta edición la mandataria no había hecho ninguna referencia a la decisión del Gobierno Nacional de apoyar decididamente la restauración del complejo hospitalario y, por lo expresado por fuentes de la administración distrital, no va a haber más pronunciamientos.



Cabe recordar que la Alcaldía, a través de sus secretarías e institutos, venía trabajando con los ministerios de Salud y Cultura en un plan de manejo y protección patrimonial para rehabilitar la mayoría de los edificios que conforman el complejo. Dicho plan se concretó a comienzos de mes. En esa tarea están la Secretaría de Salud, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERU).



El ambicioso proyecto establece la intervención integral de 11 de los 17 edificios de mayor valor patrimonial, más de 2.000 m² de los espacios emblemáticos del costado nororiental. Estos buscan consolidar la primera etapa de la reactivación y empezar el proceso de integración urbana de sus jardines y plazoletas.



El proyecto se estima en 507.000 millones de pesos que el Distrito invertirá en la recuperación del complejo, construir el nuevo Hospital Público Universitario San Juan de Dios (torre central, que sería el núcleo del complejo hospitalario) y un nuevo Centro de Salud.



El IDPC había estimado que la restauración arquitectónica costaría 250.000 millones de pesos, mientras un estudio de la Universidad de los Andes calculó que para abrir y dotar el San Juan de Dios en su totalidad –con servicios de altas especialidades– se requerirían más de un billón de pesos.



Así se beneficiarán a 360.000 personas de las seis localidades a su alrededor: Santa Fe, Los Mártires, San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe y La Candelaria.



Qué hay en el proceso de restauración

En este momento está en proceso de convocatoria la recuperación de la mayoría de edificios. El Santiago Samper, Enfermedades Tropicales, San Lucas, Paulina Ponce de León y San Eduardo están en proceso de estudios del estado de conservación, diagnóstico y propuestas de intervención integral.



Y en el Secop están publicados los términos definitivos de los procesos de selección para las obras de restauración, reforzamiento estructural y adecuación de Siberia y Mantenimiento, que también son bienes de interés cultural.



La Alcaldía ha expresado su intención de que 8 de las 17 estructuras que la conforman estén en funcionamiento en 2024.



El complejo se encuentra ubicado sobre la carrea 1.ª, entre las calles 1.ª y 1.ª C sur, comprende un área de 16,5 hectáreas y lo conforman 24 edificios, incluidos un centro de adultos mayores y un jardín infantil, los únicos que continúan funcionando, y la torre central.



Según el proyecto de la alcaldía de Bogotá, la construcción contará con siete salas de cirugía y le aportará a la ciudad 312 camas nuevas. Foto: Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

La decadencia del hospital



Durante varios siglos, el Hospital San Juan de Dios fue reconocido como el principal centro de salud y de investigación científica médica en el país, pero luego entró en un periodo de vicisitudes, demandas laborales, decisiones administrativas, fallos –uno de ellos, el que reconoció que era propiedad de la Gobernación de Cundinamarca– y abandono, hasta su cierre el 29 de septiembre de 2001.



Después pasó a manos de la ERU, mediante un contrato de arrendamiento. Esta entidad se propuso como objetivo recuperar el centro médico –que fue representativo por más de 450 años– y eso significaba restaurar todas sus construcciones, que son patrimonio arquitectónico y cultural.



En la alcaldía de Gustavo Petro, la recuperación del emblemático complejo hospitalario fue una bandera y se trabajó con el fin de reabrirlo. Pero no fue una prioridad para su sucesor, Enrique Peñalosa, quien tenía entre sus objetivos terminar las obras en el hospital de Kennedy y construir seis hospitales nuevos, entre otros en salud.



Pero con la llegada de Claudia López a la Alcaldía la idea de recuperar el San Juan de Dios volvió a la discusión pública y su futuro fue tema de polémicas. López anunció que, con la firma del contrato de obra y la interventoría (en abril de 2020), “pasará de ser un edificio abandonado y en ruinas a un nuevo hospital público universitario de 312 camas y moderna central de urgencias. Los edificios patrimoniales del complejo hospitalario San Juan de Dios se conservan”.



No obstante, el anuncio fue entendido por sectores de la Colombia Humana, partido del hoy Presidente, como que se pretendía demoler. Por supuesto, rechazaron esa posibilidad. Ante esto, Claudia López debió aclarar que no se estaba privatizando y tampoco se iba a demoler.



Hoy, el proyecto de restauración parece encontrar, finalmente, un socio clave en el presidente Gustavo Petro, quien desde que fue alcalde de la ciudad tuvo el Hospital San Juan de Dios como una de sus obsesiones.



Integración del espacio público

En la administración de la alcaldesa Claudia López se adelantó, además, una consulta con los habitantes del sector y del centro de la ciudad para definir las líneas del concurso de diseño arquitectónico con el que se piensa integrar el espacio público y los jardines interiores con los barrios aledaños.



Se presentaron 36 propuestas, y la ganadora fue escogida en el segundo semestre de 2021. Dicho proponente realiza actualmente los ajustes de los diseños definitivos con base en las observaciones del Mincultura.

