A las denuncias por abusos sexuales por parte del enfermero Jorge Enrique Pérez, del hospital La Victoria, contra al menos 11 mujeres, se suma la de una auxiliar de enfermería que dice haber sido ultrajada por un médico de urgencias y el de varias pacientes que señalan al personal de salud por tratos crueles.



La denuncia la hace la enfermera auxiliar Andry Carolina Velandia Gómez, quien dice haber agotada todas las instancias para que se le deje de revictimizar como mujer desde que se atrevió a denunciar a un doctor urgenciólogo.



Todo ocurrió el día 4 de noviembre, a eso de las 9 de la mañana, cuando la joven cumplía con el turno de la mañana en La Victoria. “Mi jefe me pidió que alistara a un paciente para pasarlo a sala de cirugía. Él me entregó su celular y cargador y yo los custodié mientras se lo entregaba al supervisor de seguridad, pero como estaba ocupado yo dejé el equipo encima de un computador dentro de un guante”.



A eso de las 11 de la mañana la enfermera se percató de que el teléfono desapareció y, a pesar de que le pregunta al personal, nadie le da razón. “Le pedí al supervisor que me dejara revisar las cámaras, pero me dijo que requería de un permiso del urgenciólogo”.



Cuando la joven pretendía hacer un escrito describiendo lo que pasó, dice que fue abordada por el médico, quien la condujo a un consultorio para sostener una reunión a puerta cerrada con el argumento de que la iba a regañar por el descuido y que prefería que nadie escuchara. “En el lugar me preguntó cuánto costaba el celular, él me dijo que costaba 600.000, medio sueldo mío, y luego de su bolsillo sacó el equipo tal como yo lo había dejado en el guante. Luego dijo que me había salvado la vida y que si había aprendido la lección. Un poco confundida le dije que iba a ser más cuidadosa”.



Pero, cuando la auxiliar pensó que todo se había solucionado, asegura que el médico le dijo que se merecía un abrazo y un beso. “Yo le dije que no, que era su responsabilidad entregar el equipo al supervisor y ahí fue cuando, de forma violenta, me bajó el tapabocas y me besó a la fuerza. Luego con un brazo me alzó y con la otra tocó mis partes íntimas debajo de pantalón. Como pude me escapé, salí del lugar”.



Andry dijo que aunque le relató todo a seguridad y a sus superiores de enfermería del hospital nunca recibió ayuda. “Igual que como pasó con las pacientes abusadas hicieron como si nada hubiera pasado. En cambio me mandaban para salud mental o a hospitalización. El doctor siguió de turno como si nada”.



Fue ahí cuando esta profesional decidió poner la denuncia ante la Fiscalía y a realizarse los exámenes en Medicina Legal. “Pero la labor de los investigadores fue pésima. En las audiencias mostraron las imágenes de las cámaras de video de un día que no correspondía a la fecha en donde todo ocurrió y además la fiscal hizo un relato errado de lo que pasó. Por esa mala gestión las pruebas se diluyen”.



Como si fuera poco, a Andry la sacaron del hospital y la llevaron a trabajar a un centro médico en el barrio Los Libertadores. “Me cambiaron de jefe, sufrí de acoso laboral cuando tenía que faltar para ir a las citas con el psicólogo, con mi abogado o a la Fiscalía. Me tuvieron sin contrato un tiempo y luego me sacaron sin pagarme nada”.



Ella dice que ha golpeado las puertas de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio del Trabajo pero no ha sido escuchada. “Soy madre cabeza de familia, tengo alopecia, yo fui la abusada y por denunciar mi vida se derrumbó, mi economía”. Hoy tiene la esperanza de que tras destaparse el escándalo tras los abusos de un enfermero del mismo hospital, se destapen también las negligencias del personal y las directivas del hospital frente a casos de abuso como el que sufrió ella o las pacientes.



EL TIEMPO habló con el medicó acusado, pero indicó que no le interesaba dar una declaración puesto que el caso estaba en manos de la Fiscalía y porque cursa el debido proceso. Esta no es la única denuncia que se destapó tras el escándalo de esta semana. Se conocieron de primera mano testimonios de pacientes sobre los malos tratos y las irregularidades en el lugar.

Malos tratos

*Perla, una paciente que estuvo internada en el hospital La Victoria desde el 3 hasta el 16 de febrero, fue testigo de cómo el enfermero Jorge Enrique Pérez les hacía tocamientos extraños a las pacientes. “Una noche vi cómo él tocaba a una de la pacientes que estaba en mi misma habitación. Desde ese día a mí me dio miedo de tomarme las pastillas pensando en que ese señor abusara de mí. Yo no dije nada porque cuando se es paciente psiquiátrico todo lo que se diga puede jugar en contra de uno”.



Cuenta que el enfermero solía hacer comentarios obscenos y decirles a todas las pacientes que le encantaba trabajar con mujeres. “Una vez vi cómo le tocaba los senos a una enferma, a una señora que estaba internada”.



Esta paciente también denunció maltratos y humillaciones de algunas enfermeras del lugar. “Esos 15 días fueron una tortura para mí. Los gritos iban y venían. Una enfermera que se llama Wendy le pegó a una adulta mayor una palmada en la pierna. Les decía a los pacientes que el hospital no era la casa de ellos y que allá sí no iba a hacer lo que se les diera la gana”, contó Perla.



*Lorena, otra paciente, le dijo a este periódico que presenció que el enfermero Pérez solía despertarla por la mañana tocándole el rostro, el cabello y los labios. “No sé si me llegó a hacer algo porque el medicamento nos lo daban antes de dormir. Uno no tiene nada de conciencia. En una ocasión vi que besaba y manoseaba a una interna que estaba en mi misma habitación”.



A las pacientes solían decirles que ellos anotaban cada comportamiento de los pacientes y que podían utilizarlo a su conveniencia. Era la manera de someterlos, de establecer una relación de poder.



Las secretarías de Salud y de la Mujer explicaron que el 1.º de abril se interpuso denuncia por el caso de las 11 posibles víctimas y se articuló con la Fiscalía, a través de la fiscal 420 local, lo necesario para generar la noticia criminal y que se agilicen la investigación y las labores de Policía Judicial.



Algo igualmente grave se tendrá que establecer durante esta investigación, pues varios trabajadores del hospital dicen haber denunciado la situación y que la respuesta de las directivas era que por falta de personal no se podía hacer nada. “Hace un año se había denunciado esa situación. No puedo creer que por encima del abuso hacia una mujer se sobreponga que se necesita personal”, dijo un empleado.



La Secretaría de Salud señaló que adelanta las acciones para establecer las presuntas fallas por parte de la dirección del hospital, por acción u omisión.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ