Después de 13 años, los habitantes de Kennedy y Bosa vieron convertirse en realidad la torre de urgencias del único hospital del suroccidente de Bogotá, que reemplaza a la sala temporal construida en 'drywall'. Esta es una obra que fue abandonada durante varios años y que en 2018 volvió a reactivarse.



(Le sugiero leer: Después de 13 años, entregan torre del Hospital de Kennedy)

En esa época solo era un profundo socavón con más de un metro de nivel de agua, según recuerda el exsecretario de Salud Luis Gonzalo Morales, quien retomó el proyecto. Dice que debieron llenar con concreto los huecos por donde se generaba la filtración y recuperar el suelo.



En la administración de Enrique Peñalosa, además, se contrató a la firma Quirón, que hizo nuevos estudios de diseños y tramitó la licencia, y se destinaron 35.000 millones de pesos para su rescate. Luego, la alcaldía de Claudia López continuó con el proyecto, cuyo valor total se estima en 124.000 millones.



Es una construcción de cuatro niveles, dotada con equipos biomédicos de alta tecnología y que cuenta con 187 camas y 180 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y camilleros.



(Le sugiero leer: Estos son los contratos de nunca acabar en Bogotá)



Allí se van a prestar los servicios de urgencias, cirugía, cuidado neonatal, ginecología, cuidados intensivos para niños y otros de alta complejidad. La torre tiene 13.300 m² y beneficiará, al menos, 2,5 millones de personas.

Facebook Twitter Linkedin

En la construcción y dotación de las urgencias del Hospital de Kennedy se invirtieron 124.000 millones de pesos. Foto: Alcaldía de Bogotá

Esta obra había sido contratada inicialmente el 30 de diciembre de 2010, en la alcaldía del ya fallecido y cuestionado alcalde Samuel Moreno, y debía terminarse en mayo de 2012, en la administración de Gustavo Petro.



Sin embargo, tras una prórroga de un año e intentar una segunda por ocho meses, el entonces contratista (la constructora española Herreña Fronpeca) la abandonó. Argumentó demoras por el invierno.



Ante esto, el Distrito declaró el incumplimiento y se entró en un largo pleito. En este caso, finalmente, la aseguradora pagó los recursos invertidos por Herreña Fronpeca, que alcanzó a recibir 10.454 millones de pesos.

El hospital de Kennedy fue una de las víctimas de la corrupción de Samuel Moreno. Duro tirada 13 años!



Con la @ContraloriaBta nos propusimos terminar los elefantes blancos y obras inconclusas.



Lo logramos! Hoy ponemos al servicio del suroccidente de Bogotá su nuevo hospital! pic.twitter.com/ATJe0LR3US — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 9, 2023

Facebook Twitter Linkedin

La unidad de urgencias del hospital de Kennedy cuando estaba en construcción. Foto: Contraloría de Bogotá

Este proyecto fue considerado uno de los ‘elefantes blancos’ en la ciudad, junto con el de la torre II del Hospital de Meissen —que tuvo los mismos problemas de la de Kennedy—, la Alcaldía de Teusaquillo, la planta de tratamiento Francisco Wiesner, el colegio Bolonia y el Data Center Alma, entre otros, en los cuales han tenido que intervenir organismos de control como la Contraloría y la Personería de Bogotá.

(Estas son las 20 propuestas de Bogotá que quedaron en el Plan de Desarrollo)



“Este hospital fue justamente una de las víctimas de la corrupción, de los egos políticos, de la vanidad, de que lo empezó fulanito, entonces yo no lo termino, para poder decir que fulanito es un paquete”, dijo la alcaldesa Claudia López al referirse a todos los obstáculos que tuvo la torre de urgencias.



El secretario de Salud, Alejandro Gómez, consideró que los retrasos del proyecto de la Torre II del Hospital de Kennedy, como se la conoce, no solo fueron por el abandono del contratista y el pleito legal que siguió.

Facebook Twitter Linkedin

Con $ 37.000 millones se espera que el Distrito entregue antes de dos años la torre de urgencias en Kennedy. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

También se sumó, según el funcionario, “una historia de cierta mezquindad política”, donde los proyectos que inicia una administración no son continuados por la siguiente, “porque ellos o ellas no lo habían concebido y no lo habían priorizado”.



Gómez recuerda que cuando esta administración recibió el contrato había un sótano “más o menos construido, inundado parcialmente y que ponía, incluso, en riesgo el edificio del lado”.



(Metro de Bogotá: ni con conciliación se hundió mico en Plan de Desarrollo)

Este hospital fue justamente una de las víctimas de la corrupción, de los egos políticos, de la vanidad, de que lo empezó fulanito, entonces yo no lo termino FACEBOOK

TWITTER

Señala que los 35.000 millones que había puesto la administración anterior debieron ser complementados y por eso termina costando 124.000 millones, distribuidos entre la construcción, la interventoría y la dotación.



Destacó que esta es una de las obras en salud más importantes del suroccidente, una vasta zona con pocos servicios de alta tecnología. “De la 26 hacia el sur, usted no encuentra casi ningún hospital, en cambio de la 26 hacia el norte encuentra más del 80 por ciento de las clínicas y hospitales de Bogotá”, afirmó el secretario.



Por todas las vicisitudes por las que atravesó el proyecto y el servicio que ahora empieza a prestar a una amplia comunidad de cuatro localidades (de Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Fontibón) es que a la alcaldesa se le vio conmovida y, cuando habló del médico Andrés Carranza, quien falleció en 2020 por el virus del Covid-19, se le quebró la voz. En homenaje a este profesional, la torre lleva su nombre.



“Esto no es sólo infraestructura, sino sobre todo un servicio humano y de calidad para la gente más humilde de nuestra ciudad”, indicó López, quien agradeció a los bogotanos porque la Torre II fue hecha con impuestos que la ciudad recauda.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ - Editor de Bogotá -

y LOREN VALBUENA - Redacción Bogotá-

Más noticias de BOGOTÁ en EL TIEMPO