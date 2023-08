La medida de pico y placa restringe la circulación de los vehículos en ciertos horarios y días de la semana, dependiendo del último dígito de su placa, con el objetivo de reducir la cantidad de autos en circulación y fomentar el uso de medios de transporte alternativos.



Por lo tanto, según la Secretaría de Movilidad Distrital, el pico y placa de esta semana se estableció así: los días pares no podrán circular vehículos con placas 1-2-3-4-5, y los días impares no podrán circular las placas terminadas en 6-7-8-9-0.



Es importante tener en cuenta que esta medida para los carros de Bogotá funciona de lunes a viernes, en un horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y los fines de semana y festivos no aplica.



Pico y placa de vehículos del 22 al 25 de agosto:

- Martes 22 de agosto: La restricción aplica para placas terminadas en 1-2-3-4-5

- Miércoles 23 de agosto: La restricción aplica para placas terminadas en 6-7-8-9-0

- Jueves 24 de agosto: La restricción aplica para placas terminadas en 1-2-3-4-5

- Viernes 25 de agosto: La restricción aplica para placas terminadas en 6-7-8-9-0



Pico y placa de taxis del 22 al 25 de agosto:

En cuanto a los taxis, el pico y placa está establecido de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a sábados, teniendo en cuenta el último número de la placa. Además, no aplica ni los domingos, ni los festivos.



- Martes 22: Aplica para placas terminadas en 7-8

- Miércoles 23: Aplica para placas terminadas en 9-0

- Jueves 24: Aplica para placas terminadas en 1-2

- Viernes 25: Aplica para placas terminadas en 3-4

- Sábado 26: Aplica para placas terminadas en 5-6



¿A qué multas se puede enfrentar si incumple la medida?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, si no acata estas normas viales, contemplará una multa por el valor de $580.000.



Por otro lado, el hecho de acumular este tipo de comparendos podría generar la suspención de la licencia de conducción, lo que podrá afectar el historial de tránsito del conductor.



NATALY BARRERA

