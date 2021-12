El Jardín Botánico invita este año nuevo a conocer el parque en visitas diurnas, observando las maravillas de la diversidad en fauna y flora y, en la noche, los alumbrados navideños.

La idea es programarse para disfrutar en este fin de año las hermosas instalaciones que tiene este jardín lleno de biodiversidad.



Visitar la biodiversidad del Jardín Botánico puede ser un gran plan para fin de año. Foto: iStock

El día 31 de diciembre del 2021, los recorridos guiados serán de 8 a. m. a 12 p. m. Este día no habrá ingreso a los alumbrados.



En año nuevo, el 1 de enero del 2022, no habrá recorridos guiados durante el día, mientras que en la tarde se abrirá el parque a las 5 p. m. y cerrará a las 10 p. m.



La exposición de alumbrados, llamada 'Pacificanto', es una hermosa exposición que cuenta la historia de la Navidad. Empezó el 6 de diciembre y finalizará el 16 de enero del 2022 con un horario de 5 p. m. a 10 p. m.



Los recorridos diurnos serán:



- Sábado y domingo: de 9 a. m. a 2 p. m.



- Martes a viernes: de 8 a. m. a 2 p. m.



- Los lunes: de 5 p. m. a 10 p. m.



Los lunes a partir del 17 de enero del 2022 no estarán disponibles para visitantes.

#Atención ⚠️ 🎄Si como nosotros crees que el mejor plan después de las fiestas es visitar el Jardín Botánico para conectarte con la naturaleza, esta información es para ti. 🌿



