Este lunes, hora cero para el futuro del cobro de valorización

¿Qué pasó con la bancada del partido Cambio Radical, por qué se salió durante la sesión de la plenaria del Concejo en la que se votaba una autorización a la alcaldía para cobrar valorización a fin de financiar 16 obras por 906.579 millones de pesos?

Esa fue la pregunta que quedó sin respuesta el jueves pasado a la medianoche, cuando el concejal independiente Juan Carlos Flórez cuestionó a sus colegas por salirse del recinto del Concejo, en lugar de quedarse a votar en contra del proyecto, tal como lo habían anunciado a través de su vocero Yéfer Yesid Vega Bobadilla.

Cambio Radical ha venido apoyando al gobierno de Enrique Peñalosa y, de hecho, en la comisión de Hacienda, a finales de octubre, a través del concejal Jorge Lozada Valderrama, quien fue uno de los ponentes, le dijo sí a la valorización. “Los invito a unirnos apoyando esta iniciativa, sin pensar tanto en la derecha o en la izquierda, eso no nos conduce a nada”, afirmó Lozada, y les dijo a sus colegas: “Tomemos una decisión por la ciudad, no una decisión política”.



A pesar de esa invitación, tras la cual la Comisión de Hacienda aprobó la valorización con nueve votos a favor y tres en contra, Lozada fue uno de los siete concejales de Cambio Radical que se fue del recinto el jueves. De los nueve integrantes de la bancada, solo se quedaron Yéfer Vega y José David Castellanos, que votaron no a los artículos que se alcanzaron a aprobar ese día.



El Polo Democrático, que ha estado en contra de aprobar el cobro, decidió ese día abandonar el recinto para desintegrar el quorum y provocar que el proyecto se hundiera. Públicamente se retiraron Celio Nieves, Álvaro Argote y Manuel Sarmiento. Xinia Navarro estaba fuera del recinto por compromisos académicos y Venus Albeiro Silva estaba a favor del gobierno, así que se mantuvo en el recinto.



Pero las cuentas del Polo no salieron, porque dos de los nueve integrantes de Cambio Radical se quedaron en el recinto y así contribuyeron a que el quorum no se desintegrara y la sesión de votación continuara. Por eso, cuando el independiente Flórez reclamó por la ausencia de Cambio Radical, el Polo volvió al recinto y cambió su estrategia –que defendió abiertamente– para dilatar las votaciones.



“Aquí está ocurriendo un hecho muy grave, y es que se está aprobando un proyecto, no porque tenga la mayoría, sino porque una bancada se esfumó, la bancada de Cambio Radical. Si aquí estuviéramos los 45 concejales, cumpliendo con el deber, este proyecto se habría hundido, es un hecho político inmenso”, dijo Flórez.



Su reclamo se sustentaba en los datos: las votaciones ese día estuvieron 21 a favor y 17 en contra de la administración, lo que significa que si los siete de Cambio Radical se hubieran quedado para votar no como habían anunciado, la valorización habría sido negada.

Y hoy, ¿qué harán?

Así las cosas, hoy será la hora cero para la valorización, porque la plenaria del Concejo está citada para las 9 de la mañana. Y la negación o aprobación del proyecto está en manos de Cambio Radical.



En una columna de opinión publicada ayer en este diario, el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, anticipó la posición de su bancada. “Hemos acompañado a la administración Peñalosa en todas sus iniciativas y proyectos, pero, en lo que respecta a este de valorización, que llega en un momento de bajo crecimiento de la economía, de los ingresos y del empleo en la ciudad y ha demostrado ser un mecanismo ineficiente para la ejecución de obras de infraestructura, el alcalde debe ser consciente de la imposibilidad de imponer un solo tributo más a los bogotanos”.



Una de las obras que más resistencia ha generado entre los opositores es la construcción de un centro cultural en la calle 82 con carrera 11, donde el Distrito espera invertir 120.000 millones de pesos, de los cuales 80.000 millones serán por valorización. Otros han calificado de no prioritarias las ciclorrutas.



El proyecto contempla el cobro de $ 906.579 millones que estarán a cargo de los propietarios de 380.489 predios del área de influencia de las obras. El pago lo harán los estratos 4, 5 y 6 y los industriales y comerciantes del sector de Puente Aranda, donde está uno de los ejes de las obras.



Cálculos del Distrito indican que el 40 por ciento de los que tendrían que pagar tributarían hasta 1’102.000 pesos; el 33,3 por ciento, de 1’102.001 hasta 2’000.000; el 14 por ciento, de 2’00.001 hasta 3’000.000 y el 0,7 por ciento, hasta 10’000.000 de pesos. En todo caso, el máximo pago para los predios residenciales sería el valor de un impuesto predial.



El principal argumento a favor de autorizar el cobro lo expresó la coordinadora de ponentes, la conservadora Gloria Díaz, al señalar que el proyecto aplica la justicia redistributiva porque las obras generarán valorización para los predios de su área de influencia, mientras que los cobros permitirán ejecutar obras de espacio público, que benefician a todas las personas.



Lozada y Díaz, como ponentes, destacaron que el actual gobierno corrigió errores de las pasadas administraciones, que cobraron valorización y no hicieron las obras, poniendo 400.000 millones de pesos para poder terminar doce que estaban rezagadas.



BOGOTÁ@BogotaET