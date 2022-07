Este sábado se conoció una nueva denuncia de homofobia en un barrio de la localidad de Engativá. Según las primeras versiones, una pareja de jóvenes fue amenazada con palos e insultada por habitantes de la zona, luego de que los vieran dándose un beso. El hecho fue rechazado por varios sectores de la población civil.



El video del caso se viralizó a través de las redes sociales y provocó múltiples reacciones de rechazo por lo sucedido. Una de ellas fue la de la alcaldesa Claudia López, quien a través de su cuenta de Twitter dijo: " Circula video de un acto homofóbico y violento en un parque. ¡Lo rechazamos enfáticamente! ¡En Bogotá se puede ser! Nuestros equipos están en contacto con las víctimas para apoyarlas. Lucharemos hasta que la igualdad sea costumbre".

Como muestra de apoyo a la pareja afectada y a modo de rechazo a la discriminación por la orientación sexual, decenas de ciudadanos, muchos de la comunidad LGBTIQ+, convocaron una besatón en el parque donde ocurrieron los hechos.



Por su parte, una de las mujeres que aparece en el video de la agresión contó su versión de los hechos a través de las redes sociales de Jonathan Silva (@silvajonathan01).



Asegura que la pareja la agredió en primer lugar. "Ellos me agarraron del pelo, me arrastraron. Ellos tienen que decir la verdad. Yo me solté y empecé a gritar 'un palo, un palo'", señala.



​Gladys, como se identifica en el video, dice que la confrontación se dio porque ella les reclamó por estar, supuestamente, masturbándose en el parque. "Yo le dije: 'Niños por qué hacen eso'. Y me dijeron una cantidad de groserías que yo nunca había escuchado", señaló.



La Dirección de Diversidad Sexual en Bogotá inició una investigación para esclarecer los hechos, así como el acompañamiento correspondiente a las víctimas. David Alonzo, director de esta unidad, se pronunció a través de Twitter y aseguró que ya se comunicaron con las víctimas y que se trabaja para imponer un comparendo a la comunidad por violar el Código de Policía.