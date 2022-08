“Solo nos dábamos un beso en el parque”, le gritaba exaltado Jorge Esteban Farías, uno de los dos jóvenes discriminados este fin de semana cuando departían un rato en un parque del barrio Luis María Fernández, en la localidad de Engativá.

Eso fue suficiente para despertar la ira de la comunidad, pero, sobre todo, de dos mujeres que les gritaban improperios por lo que consideraba un “acto sexual” cometido en una zona en donde transitaban niños.

Lo cierto es que las ofensas hacia la pareja fueron, por decir lo menos, una humillación. “Aquí en este barrio no se permite el sexo en este parque. Menos delante de niños”, les gritaba una mujer mientras otra los golpeaba con un palo de escoba.



Lea también: Así afectó el conflicto a las mujeres y a la población LGBTIQ+

Les decían cochinos, los amenazaban con lincharlos, les decían que se fueran de la zona y ellos, con ese sentimiento de impotencia y al ver una turba enardecida, también reaccionaron con improperios ante sus agresoras. Este video se hizo viral y el episodio ha sido rechazado por varios sectores de la sociedad.



Una de esas voces fue la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Lo que pasó fue un acto homofóbico y violento en un parque ¡Lo rechazamos enfáticamente! Ya están en contacto con las víctimas para apoyarlas. Lucharemos hasta que la igualdad sea costumbre”.



Felipe Jiménez Ángel, secretario de Gobierno de Bogotá, informó que a las personas que protagonizaron los actos homofóbicos en Engativá se les impusieron comparendos. “Acompañamos a las víctimas a interponer las denuncias por discriminación ante la Fiscalía. Discriminar es un delito”. Otros pidieron más esfuerzos por parte del Distrito para evitar este tipo de agresiones. “Rechazo toda expresión homofóbica. Bogotá es una ciudad diversa, hago un llamado al Distrito para que refuerce con pedagogía la importancia de los derechos de la población LGBTIQ”, dijo Mafe Rojas, concejala de Bogotá por el partido Alianza Verde.



Lea además: Corte debatirá sobre licencias de maternidad de parejas Lgbti adoptantes

Facebook Twitter Linkedin

Jövenes apoyaron a las víctimas de discriminación visitando el parque donde ocurrieron los hechos. Foto: César Melgarejo

La indignación fue tal que ayer se organizó un ‘besatón’ en la calle 49A n.º 69-05 promovido por el actor y presentador Andrés Simón. “Bueno, si no les gustó un besito, ahora les tocará ver muchos más. Las calles son públicas y un beso es amor, no es un delito”. Hasta ese lugar llegaron varios colectivos y ciudadanos para apoyar a los jóvenes víctimas, quienes explicaron en qué contexto se dieron los hechos.



“Estábamos sentados en el parque cuando una señora comenzó a gritar y a decirnos que por qué estábamos haciendo actos obscenos, que por qué estábamos siendo vulgares frente a los niños. Yo le respondí que más vulgar era ella diciéndome eso”, explicó Jorge.



Contó sorprendido que una de las agresoras le pasó un objeto a un empleado de una panadería para que lo golpeara, mientras que la otra no dudó en atacarlo con un palo. “Esta última también sacó un rodillo de los para hacer pan y se lo metió debajo del brazo. Era para amenazarnos. Pasó después de que llegó la policía”. La mujer atacante también habló. “Les dije: por qué hacen eso y ellos solo me decían vieja y otras groserías que a mis 65 años no las había escuchado”.



Le sugerimos consultar: Me maltratan por ser miembro de la comunidad LGBTIQ ¿Qué puedo hacer?



Los jóvenes quedaron con varias lesiones en el rostro por el impacto con una lámina de drywall. “Mi novio fue golpeado fuertemente en el brazo izquierdo”, dijo Jorge. Añade que agradecen a todas las personas que los apoyaban, pero lamentó que no intercedieran en el momento de la agresión. “Nos hubieran podido matar”.

Mauricio Toro, exrepresentante a la Cámara, también se pronunció. “El amor es el amor. Un beso no le hace daño a nadie. El gobierno que se posiciona tiene que implementar políticas públicas para garantizar el respeto de los derechos y vivir en paz”.



Finalmente, David Alonzo, director distrital de Diversidad, dijo que los afectados recibirán asesoría y que también han conversado con vecinos del sector. “La gente del barrio nos ha dicho que no hubo nada más que una demostración de afecto y que solo eso generó la agresión”.

Facebook Twitter Linkedin

Con ‘besatón’, la comunidad LGBTI repudió acto homofóbico contra jóvenes en un barrio. Foto: César Melgarejo

Aunque en los últimos años hubo avances en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia, aún falta. “Las violencias han sido fundamentadas en todos los prejuicios y conceptos que hay desde la Iglesia, la familia, la escuela y distintos escenarios que parten de la discriminación”, dijo Alonzo en el marco del Día del Orgullo LGBTI, que fue el pasado 28 de junio.

Circula video (que no reproduzco para no revictimizar) de un acto homofóbico y violento en un parque. Lo rechazamos enfáticamente!

En Bogotá se puede ser!

Nuestros equipos @Bogota están en contacto con las víctimas para apoyarlas.

Lucharemos hasta que la igualdad sea costumbre. https://t.co/NpGrYOTJCu pic.twitter.com/VWHuPyX0SA — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 30, 2022

Cifras para lamentar

La Defensoría del Pueblo denunció que se han registrado 248 casos de violencia o discriminación en contra de personas con una orientación o identidad sexual diversa, entre en 2021 y 2022. Del total, 119 fueron contra mujeres transgénero, 13 contra hombres transgénero, 37 hacia mujeres lesbianas, 14 hacia mujeres bisexuales, 61 contra hombres gay, tres contra hombres bisexuales y un caso de una persona intersexual. Las regiones con más víctimas fueron Norte de Santander, con 33 casos; Bogotá y Chocó, con 27 cada uno; Valle del Cauca, con 21; Magdalena, con 19; Bolívar, con 18; Cauca, con 15: Boyacá y Caldas, con 12 casos y Caquetá, con 10.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

carmal@eltiempo.com

@CarolMalaver