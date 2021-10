Giro en la investigación de dos homicidios en los cerros Orientales

Dos asesinatos en una semana en los cerros Orientales pusieron bajo la lupa lo que está pasando en este lugar, principalmente en la avenida Circunvalar desde el parque Nacional hasta el ingreso de Monserrate. En este sector, y las zonas boscosas que lo rodean, ocurrió el asesinato de Cristian Romero, un joven de 28 años, la noche del pasado martes.



El subteniente Juan Pablo Vallejo llegó hasta este sector con tres policías más el viernes pasado, más específicamente a la cuenca del río Arzobispo, para investigar el crimen. Subiendo de la carrera 1.ª por la diagonal 39, la vía que lleva hasta el barrio El Paraíso, donde para muchos se están escondiendo los delincuentes que están atacando por esta zona, fue abordado por tres criminales. Uno de ellos le disparó.



Aunque inicialmente se relacionaron los dos crímenes, nueva información de inteligencia conocida por EL TIEMPO le da un giro a los dos hechos. Para el caso de Romero, el amigo que iba con él, y quien es el único testigo de los hechos, dijo que varios delincuentes llegaron hasta donde estaban acampando y que le dispararon a su acompañante en el pecho en medio de un hurto. Sin embargo, para las autoridades no hay referencias de que en ese lugar se suela ir a acampar. No hay vías de acceso: ni peatonales, ni para carros.



Algunos investigadores están pensando que no hubo hurto, ni siquiera camping. Una nueva hipótesis que están valorando es que la versión que dio el testigo no es definitiva, y que él tendría, eventualmente, alguna responsabilidad. En la zona no hay cámaras de seguridad ni otros testigos, por lo que la suya es la única versión.



Para el caso del subteniente Vallejo, aunque inicialmente se dijo que los responsables serían los mismos del caso de Romero, la Policía ya tiene nuevos elementos que descartarían de tajo esa posibilidad. Ese viernes, el grupo de investigadores llegaron a una zona en la que no se tenía información previa de presencia de grupos delincuenciales. Llegaron de civil, como suelen ir los policías de la Sijín, y habrían sido blanco de una banda de ladrones.

El sábado, en el comando de la Policía de Bogotá, familiares, compañeros y amigos despidieron al subteniente Juan Pablo Vallejo. Foto: Policía de Bogotá

“Como todo ocurrió tan cerca del barrio El Paraíso, los tuvieron que ver desde algún sector, se subieron y dijeron ‘vamos a ir a robarlos’. Estando allá, obviamente, el policía es policía, y si le sale un bandido, va a reaccionar, y lamentablemente fue el policía el que murió”, dijo una fuente de esa institución.



Y los hallazgos que tienen las autoridades dan más pistas. Se encontró el paradero de un vehículo particular en el que, al parecer, se movilizaba la banda de delincuentes que atacó al grupo de investigadores. Serían cinco los involucrados, y en el carro también hallaron varias mudas de ropa que usarían para despistar a las autoridades cada vez que cometían un hurto.



En medio de la balacera que se registró en la muerte del oficial Vallejo, uno de los delincuentes resultó herido. EL TIEMPO pudo constatar que este hombre se encuentra en una UCI, recuperándose, y que tiene una medida de aseguramiento domiciliario vigente. También tiene varias anotaciones y antecedentes por diferentes delitos. Las autoridades están esperando que se recupere para emitir una orden de captura en su contra por el delito de homicidio.



Pese a que se trataría de hechos aislados, para algunos en los cerros Orientales se están presentando sucesos que ponen en riesgo a sus visitantes. “Lo que debería ser un baluarte de la ciudad y ser reconocido como un territorio estratégico, con una estrategia particular sobre el cuidado, no es suficiente. Sabemos que están los carabineros, pero es claro que es una zona de alta pendiente donde tener ese control es muy complicado”, explicó el experto en seguridad Johan Avendaño.



Justamente, desde la Policía de Carabineros explicaron cómo se trabaja en este sector para garantizar la seguridad en los principales senderos ecológicos. “Los cerros están en unas coordinaciones con la Alcaldía, la CAR, que los estamos cuidando. Tenemos un servicio operativo de 5 de la mañana a las 15 horas, que es la hora habitual de un senderista normal, promedio, que le gusta el deporte, tomar aire puro; por eso se tiene un servicio de seguridad”, explicó un oficial de Carabineros.



Agregó que son al menos 40 los hombres de Carabineros disponibles para cuidar estas zonas de la capital, y que se realizan patrullajes a caballo. Además de esta presencia, hay apoyo de la policía ambiental, de Tránsito y auxiliares. No obstante, en las noches solo se cuenta con la reacción de los uniformados de vigilancia que estén más cerca de un suceso que ocurra.



Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá sigue avanzando en las investigaciones para dar con el paradero de los demás involucrados en estos hechos. Hay una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien dé datos que permitan esclarecer el homicidio del oficial Vallejo.



En lo que va de este año ya son cuatro los integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá que han sido asesinados en medio de sus labores en contra de la delincuencia en distintas zonas de la ciudad.



Ayer, en una sentida eucaristía, familiares, amigos y compañeros del joven integrante de la unidad de homicidios de la Seccional de Inteligencia de la Policía de Bogotá le dieron el último adiós. Este hombre deja a una hija de un año y dos meses, además de a su pareja con un bebé que nacerá en las próximas semanas.

Se espera que esta semana las autoridades capturen a los integrantes de la banda delincuencial que estaría detrás de este crimen, y de la lesión que también sufrió un fiscal de Vida que acompañaba las labores judiciales.

Escuadrones de reacción motorizada

Las autoridades de seguridad nacional y distrital dieron a conocer una nueva estrategia contra el hurto, se trata de los escuadrones de reacción motorizada, los cuales buscan enfrentar y llegar en menor tiempo a donde se presentan delitos asociados al hurto.



El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, resaltó la importancia de los nuevos cuatro escuadrones de reacción motorizada y señaló que de esta manera el trabajo conjunto de las autoridades está arrojando resultados en materia de seguridad. “Estas reacciones que se han establecido nos van a permitir tener mejores capacidades para hacerles frente a estos delincuentes, que ya tenemos cada vez más información que hemos recogido de la ciudadanía, de los videos, de los distintos elementos probatorios que nos van a permitir hacerles una persecución más efectiva a estos delincuentes”, afirmó el secretario.



La presentación de esta estrategia se hizo en la plaza de Lourdes, en la localidad de Chapinero, donde fue anunciada por el ministro de Defensa, Diego Molano. “Hemos creado 4 grupos de reacción motorizada que ya cuentan con siete motocicletas y 14 integrantes adscritos a las diferentes especialidades y modalidades de la Policía Nacional, como lo son Investigación Criminal, Tránsito y Transporte y Policía de Vigilancia”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO