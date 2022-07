Se cumplió el primer semestre del año y la Secretaría de Seguridad entregó el balance delictivo que, a pesar de los últimos acontecimientos en materia de homicidios y hurto a personas, dejó ver una tendencia positiva en la recuperación de la seguridad de la capital en estos primeros seis meses del año.



Según las estadísticas presentadas por la cartera de seguridad, Bogotá no había tenido un semestre tan seguro desde hace 20 años, por lo menos en materia de homicidios. Es decir, mientras que el conteo de estos casos al cierre de junio pasado fue de apenas 467 registros, en el primer semestre de 2003 la cifra se ubicó en 790, así como el pico más alto se alcanzó en 2005, con un total de 849 asesinatos entre enero de junio.



Para no ir tan lejos, si se compara la cifra de homicidios entre enero y junio de 2021 y 2022 la reducción es de 16 %, pasando de 556 hechos violentos en ese periodo del año pasado a 467 al cierre del primer semestre de 2022.



De acuerdo con Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, “el mes de junio es el mejor en materia delincuencial en los últimos 20 años, mientras que en materia de reducción de homicidios el semestre que acaba de pasar es el mejor primer semestre en dos décadas”.



Por otro lado, las cifras también revelaron que 10 de los 12 indicadores delictivos tuvieron reducciones frente al mismo mes de 2021. Las principales disminuciones se presentaron en los delitos de extorsión, homicidio, hurto a comercio, hurto a residencias, hurto de bicicletas, hurto de celulares, hurto a personas y hurto de automotores. Frente a este panorama, Rafael Báez, experto en seguridad y penalista de la Universidad Manuela Beltrán, dijo que los resultados del primer semestre son el producto de una serie de estrategias implementadas por las autoridades como “el mapeo de los puntos más críticos de la ciudad, las intervenciones sectorizadas entre la Alcaldía y la Policía y las innovaciones en términos de inteligencia que fueron fundamentales a la hora de afrontar la evolución de la criminalidad urbana”.



Ahora bien, otros delitos también mostraron resultados positivos. Por ejemplo, en el primer semestre la extorsión cayó 73 %, el hurto a comercio bajó un 59 %, el hurto de residencias tuvo una reducción de 45,4 % y, finalmente, el hurto de bicicletas y automotores mostraron disminuciones del 37 y 23 %, respectivamente.

El junio más seguro

De acuerdo con las mediciones entregadas por seguridad, solo en junio de este año 11 de los 13 delitos de alto impacto registran cifras positivas en materia de reducciones. Es el caso de la extorsión, que comparada con el mismo periodo del año pasado mostró una caída de 73 %; luego el hurto a comercio, que bajó 59,7 %; los homicidios, que, aunque con un reporte de 15 atroces casos de tortura y desmembramiento entre marzo y junio, lograron reducirse en un 46 %.



El hurto a residencias y bicicletas decrecieron a ritmo de 45,5 y 37 %, respectivamente. Delitos como el hurto de automotores, celulares, bicicletas, personas y las lesiones personales cayeron entre el 25 y 17 %.



Para el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Édgar Cárdenas, los resultados en materia de seguridad son la consecuencia de un esfuerzo articulado entre la Secretaría de Gobierno, de Seguridad, la Policía y la Fiscalía, seccional Bogotá.



“Hay que destacar el importante trabajo que ha realizado la Fiscalía en compañía de la policía judicial y que ha permitido la desarticulación de importantes estructuras criminales que tienen una alta incidencia en los homicidios y en los delitos de alto impacto”, anotó el oficial.



Justamente, en esa visión coincidió el penalista Báez, quien añadió que la desarticulación de bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al sicariato, así como la recuperación del control de zonas tomadas por la delincuencia ha sido pieza fundamental para alcanzar mejores cifras frente al delito. Reconoce que aún hay muchos retos para la ciudad, como por ejemplo el incremento de la violencia en la comisión de los actos delictivos.

Tareas pendientes

Para la ciudad todavía quedan asignaturas pendientes en materia de seguridad. Por ejemplo, solo en junio, los delitos sexuales crecieron 14,5 %, mientras que la violencia intrafamiliar reportó un aumento de 12,1 %.



Si se analizan los retos tomando como muestra los resultados de seguridad del último semestre, la situación es aún más preocupante, pues, comparado con las cifras del mismo periodo de 2021, los delitos sexuales crecieron 30,38 % y los reportes de violencia intrafamiliar llegaron a 29,35 %. Por otro lado, en el semestre, delitos como las lesiones personales y hurtos en la modalidad de vehículos, motos, celulares y personas se incrementaron entre uno y 13 %.



De acuerdo con Andrés Nieto, experto y consultor en temas de seguridad, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar tienen una desventaja frente a otras categorías delictivas. “El problema con estos dos es que se cometen al interior de las casas y no en el espacio público, lo que genera que las estrategias y planes de choque no sean efectivas porque no logran penetrar el interior de los hogares”.



Otro de los problemas que hay a la hora de frenar el crecimiento de estas cifras es, según Nieto, que estos son delitos que están atomizados y no responden a la estructura delincuencial o criminal.

Las estrategias

De acuerdo con las autoridades, la reducción de las cifras también está directamente relacionada con el incremento del pie de fuerza que llegó a Bogotá entre el final de 2021 y el primer trimestre del 2022. El coronel Cárdenas señaló que tener más policías en la capital ha permitido focalizar localidades donde hay fenómenos que impactan diferencialmente en la seguridad y la convivencia.



“Este es un paquete de medidas en el que la Policía, mediante un trabajo pedagógico, puede también desarrollar medidas administrativas, como por ejemplo las restricciones para algunos sectores por horarios”.



Finalmente, Tatiana Orjuela, abogada analista en seguridad, señaló que aunque la percepción de seguridad en la capital es inversa a los resultados estadísticos, “es evidente que la efectividad en las capturas, la identificación de lugares y horas problemáticas, sumados al desmantelamiento de grandes grupos criminales han reducido las cifras delictivas en Bogotá”.

