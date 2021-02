¿Cuántas personas fueron asesinadas en medio de un hurto en el 2020?

De los 1.030 asesinatos que ocurrieron en Bogotá en el 2020, 283 sucedieron en medio de una riña. Es decir, la intolerancia, mezclada con un consumo irresponsable de alcohol, sigue siendo un coctel que genera buena parte de las muertes violentas en la ciudad. A estas cifras hay que sumarles los 16 homicidios registrados en medio de casos de violencia intrafamiliar.



Por estos datos es que una de las estrategias de las autoridades para este año es fortalecer las acciones tendientes a mejorar la convivencia ciudadana.

“La apuesta es crear esos espacios de acompañamiento a la ciudadanía para que tengan herramientas de mediación propia de sus conflictos de manera que las autoridades puedan dedicarse a las estructuras criminales”, manifestó Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad de Bogotá.



El segundo lugar de las modalidades de asesinatos en Bogotá es el sicariato, con 257 casos. Esto deja ver la influencia que están teniendo las bandas delincuenciales en el indicador de los homicidios en la ciudad, y que inquieta a expertos en la materia.

Además, del total de asesinatos ocurridos el año pasado, 360 están en “por establecer”, y muchos de estos, tras una investigación, podrían sumarse a la lista de sicariatos.



“Preocupa que 1 de cada 4 homicidios fue a causa del sicariato. Un tema que debería prender las alarmas. Por otro lado, también preocupa que de 1 de cada 3 casos no se tiene información de la modalidad de homicidio. Eso dice mucho del proceso de investigación”, manifestó Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.



Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, explicó que la pandemia golpeó las finanzas de los mercados tanto legales como ilegales, y que quienes están detrás de rentas oscuras han usado la violencia como herramienta para sostener la mayor cantidad de ingresos posibles.

“Todos sabemos que el mercado de drogas se mueve en determinados lugares de la ciudad, y en zonas de rumba hay un mercado. Ese mercado que dejó de existir en este aislamiento produjo una menor demanda, lo que hace que quienes distribuyen se peleen por el poco mercado que hay”, precisó Acero.



En esto coincidió Johan Avendaño, experto en políticas públicas y seguridad, quien argumentó que “la mayoría de los homicidios se vinculan con algo que se ha denominado ajustes de cuentas, no por motivaciones familiares u otro tipo, sino que tiene que ver con controles territoriales, delincuencia que ajusta cuentas por confrontaciones entre bandas”.



Además de las muertes que generaron los enfrentamientos entre bandas, el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, explicó en reciente conversación con EL TIEMPO que los 23 muertos por los desórdenes que hubo en marzo del 2020 en la cárcel La Modelo se sumaron a estos registros.



“Estamos incluyendo los 23 homicidios en el interior de la cárcel, que no es un caso se seguridad ciudadana, a donde la Policía Nacional no tiene acceso a las partes internas de las cárceles, pero, pese a que eso está en la estadística, tenemos la reducción de un 2 por ciento”, señaló el alto oficial.

Adicional a esto, también fueron sumados los nueve ciudadanos asesinados durante las protestas del 9 y 10 de septiembre.



Para combatir las bandas delincuenciales que generan estas muertes, las autoridades ya tienen lista una estrategia que se está implementando desde este año.



“Diseñamos con la Policía una estrategia para evitar el tema de lesiones y homicidios, y hay zonas en las que estos delitos coinciden, e incluso se mezclan con hurtos, y así es más fácil intervenir esas zonas porque son varios delitos; en el caso de homicidios hay una alta concentración, el 76 por ciento ocurren en el 10 % del territorio”, explicó Acero.



Con labores de este tipo se logró, durante el 2020, la desarticulación de 18 bandas delincuenciales asociadas a muertes violentas. En total fueron 494 capturas por ese delito en el 2020, y en lo que va de este año van nueve capturas.



En la Policía de Bogotá explicaron que con la llegada del general Gómez Heredia se conformó un equipo especial de homicidios integrado por funcionarios de la Sipol, el Gaula y la Sijín, que se han encargado de resolver casos y enviar tras las rejas a los criminales.



Es así que el porcentaje de esclarecimiento de asesinatos en la ciudad pasó en los últimos años del 36 al 42 %. Es decir, de cada 10 homicidios que ocurren en la ciudad, cuatro son resueltos.



Finalmente, los datos del informe de la Secretaría de Seguridad dejan en evidencia que el año pasado hubo 58 homicidios en medio de un atraco, y 32 en medio de lo que consideran como “protesta social”, y que integra los 23 muertos en la cárcel La Modelo y los nueve de las protestas de septiembre.

Dos de cada tres homicidios se cometen con arma de fuego

El uso de armas de fuego para cometer crímenes en Bogotá inquieta a las autoridades, y es por eso que se están implementando estrategias tendientes a reducir el impacto de estas en la seguridad ciudadana.



Hoy en Bogotá está prohibido el porte de armas y, además, está en firme un plan desarme. Con esto se logró en el 2020 la incautación de 1.331 armas de fuego, 133.949 armas cortopunzantes y 1.123 armas de fogueo.



No obstante, para Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, estas medidas parece que, por lo pronto, no están logrando los objetivos establecidos.



“Estas cifras ponen en entredicho la efectividad de las medidas para el porte ilegal de armas de fuego. Pues 2 de cada 3 homicidios se cometieron con un arma de fuego”, manifestó el experto.



Por su parte, Johan Avendaño, experto en seguridad ciudadana, dijo que las acciones de las autoridades deben ir más allá de los planes de restricción al porte y de entrega voluntaria de armas.



“Por más que se regule el uso de armas de fuego y blancas, la mayoría de homicidios de arma de fuego son armas sin salvoconducto, son difíciles de controlar, las personas que tienen salvoconducto no las sacan, pero el mercado ilegal de armas se sigue moviendo, entonces así va a ser muy complejo”, opinó Avendaño.



Por otro lado, el 33 por ciento de los asesinatos que ocurrieron en la capital del país el año pasado fueron cometidos con armas blancas. El 7 por ciento restante de las muertes violentas ocurrieron por lesiones generadas con objetos contundentes.



“Mientras el empleo de armas cortopunzantes y objetos contundentes presentó importantes reducciones, el uso de armas de fuego aumentó un 14 por ciento”, explicaron desde la Secretaría Distrital de Seguridad.



El informe de esta entidad deja ver, además, que el 81 por ciento de los homicidios (836) suceden en vía pública, tres más que en el 2019, cuando fueron 833. Del total de los asesinatos que hubo en la ciudad el año pasado, el 9 por ciento fue contra mujeres, es decir, 93 casos, tres menos que el año pasado.

Por localidades

Aunque en localidades como Usme, Bosa, Tunjuelito y Los Mártires se presentaron importantes reducciones en el número de homicidios, con -24, -23, -18 y -14, respectivamente, las localidades de Rafael Uribe, Usaquén y Ciudad Bolívar presentaron alzas significativas, con 25, 17 y 13 casos.



Finalmente, no obstante la reducción global en el número de casos, el año pasado hubo un aumento en el número de homicidios los fines de semana (viernes a domingo) y en el horario de 12 del mediodía a las 4 de la tarde.

ÓSCAR MURILLO