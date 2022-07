Pocas personas han caminado tanto las calles de Ciudad Bolívar como Manuel Torres, un impulsador nacido en Une, Cundinamarca, hace 52 años, pero que hoy es uno de los 162.000 habitantes del Lucero, la Unidad de Planeamiento Zonal de la capital con más homicidios en los últimos cinco años: 299 en total, 63 más que en La Sabana, en Los Mártires, la segunda con más reportes.



Uno de esos casos tocó la puerta de su hogar. Luego de una noche de tragos, que derivó en una discusión por el pago de una cuenta, su sobrino fue asesinado. Un reconocido delincuente del barrio le propinó una certera puñalada.



La UPZ Lucero se encuentra en la zona centrooriental de Ciudad Bolívar. Limita al norte con la avenida Boyacá; al sur con El Tesoro; al oriente, con el río Tunjuelo; y al occidente, con suelo rural de la localidad.



Manuel vive en la zona desde hace 17 años. Durante ese tiempo ha habitado cuatro viviendas. Primero, y tras llegar a Bogotá, tomó en arriendo una habitación en el barrio Gibraltar.



“Ahí viví dos años. En esa época me quedé sin trabajo, me tocó buscar un sitio más barato y llegué a Lucero Alto. Luego conocí a mi esposa y como ella tenía familia en El Mirador, arrancamos para allá. Ahí, ambos trabajando, pudimos ahorrar. Desde hace siete años, y gracias a esa plata, pudimos empezar a construir un ‘ranchito’ en La Esmeralda”, cuenta.



El ‘ranchito’, como le dice Manuel a su casa, se encuentra en la parte alta de la localidad, a pocos metros del salón comunal del sector, mismo sitio en donde a finales de 2019 y luego de una reunión entre amigos, su sobrino de 32 años fue apuñalado en un caso de intolerancia. “Esa pérdida fue muy dura para mi esposa y para su familia. Fue un golpe que nos hizo pensar que en esta ciudad una vida vale muy poco, en especial en estos barrios”, afirma.

Este semestre hubo un aumento del 18,5 % en comparación con el mismo periodo de 2021. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Cuenta que este episodio los hizo ver una realidad que por años decidieron obviar: la violencia en las calles de su barrio.



“Al menos para mí, era normal escuchar sobre gente que mataban. Trabajando como impulsador tengo ruta desde la avenida Boyacá hasta El Mirador y se llega a muchos negocios. Siempre hay alguien que dice: ‘mataron a tal muchacho por esta cosa’ o ‘lo iban a robar y lo apuñalaron’. Durante mucho tiempo eso fue paisaje, algo del día a día”, explica.



Todo cambió luego de la muerte de su sobrino Iván Camilo. “Vino la investigación, que eso no quedó en nada. Después alguien nos dijo que quien lo había matado era uno de los sicarios del barrio y que era mejor que dejáramos eso así”, narra.



Este trabajador recuerda que luego del homicidio cada muerte de la que sabían era como un golpe para la familia. “Me acuerdo que veía a los de criminalística y siempre pensaba que podría ser algún conocido. Lo primero que hacía era llamar a mi mujer y esperar a que ella me hablara primero, para no anticipar las malas noticias, si había alguna (...) Como que nos acostumbramos a pensar en las tragedias”, agrega.

Resignación

A diferencia de otras zonas afectados por la delincuencia, y reseñados por este medio, como El Rincón –donde más roban viviendas– o Chicó Lago –la que tiene más casos de hurto–, muchas personas dicen no sentir miedo, sino resignación.



Según Manuel Vergara, miembro de la Junta de Acción Comunal del sector, la situación se ha normalizado a tal punto que ni el trabajo de líderes comunitarios ni el de la alcaldía local han permitido que la imagen cambie.



“Ya pasamos la etapa del miedo y de la zozobra, ahora estamos, como se dice, en la fase de resignación y eso es aún más peligroso porque acá hay gente que le mete muy duro a trabajar por la localidad, por apostar por el arte, la cultura y el deporte y no es justo”, dice.



Aunque el señor Torres reconoce que no recibieron amenazas luego de pedir a las autoridades que siguieran con la investigación por la muerte de su sobrino, Manuel siente que su vida no va a ser como antes.



“Nos queda seguir viviendo, qué más hacemos. Conformarnos con seguir escuchando esas historias porque irnos del barrio después de tanto esfuerzo para conseguir el lote y construir, no aguanta”, concluye.



La UPZ Lucero se encuentra en la zona centrooriental de Ciudad Bolívar. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Caso reciente

Como este homicidio, ya se han presentado 32 durante 2022. El caso más reciente ocurrió en la madrugada del sábado 25 de junio en el barrio Lucero Medio, cuando dos hombres, de 25 y 50 años de edad, que se encontraban departiendo en un establecimiento comercial, fueron baleados.



De acuerdo con el reporte judicial, revelado por Arriba Bogotá, la escena del crimen habría sido alterada y los cuerpos arrastrados hasta la vía pública. “Él fue a un local a tomar algo. Allí lo asesinaron y lo sacaron a la calle. A ellos les robaron los documentos para que las autoridades se tardaran en identificarlos”, señaló un familiar de Jeffeson Rubiano, el joven asesinado.



En ese momento, dos sospechosos fueron capturados; sin embargo, debido a que no fueron entregados en flagrancia, estos no pudieron ser judicializados. “Trabajamos para establecer cuál fue el motivo del homicidio de estos ciudadanos. Creemos que fue por ajuste de cuentas o por alguna riña”, dijo el coronel Edwin Castiblanco, quien atendió el caso.



Justamente, son este tipo de homicidios los que más preocupan a las autoridades, pues en un caso similar cayó el sobrino de Manuel Torres. “Hemos identificado un crecimiento en homicidios relacionados con intolerancia, con el consumo de bebidas embriagantes que derivan en riñas y especialmente en temas de violencia intrafamiliar”, explicó el coronel Eduardo Rodríguez González, comandante (e) de la estación de Policía de Ciudad Bolívar.



Suben los homicidios

En los últimos cinco años, según datos de la Secretaría de Seguridad, Lucero encabeza la lista de UPZ con homicidios en toda la ciudad. Desde 2018 hasta junio de 2022 se han reportado 299 asesinatos. A esta zona la siguen de cerca La Sabana, en Los Mártires, y Patio Bonito, en Kennedy, con 236 y 201 registros, respectivamente.



Si se comparan los seis primeros meses de 2021 y 2022, se registra un crecimiento del 18,52 por ciento. Es decir, la zona pasó de 27 homicidios a 32 durante el primer semestre de este año. (Ver gráfico).

3 preguntas a: Coronel Eduardo Rodríguez

Cdte (e) Policía de Ciudad Bolívar

¿Se tienen en cuenta estos datos para los planes de intervención ?



Las estadísticas son un punto de referencia, nos permiten identificar la dinámica delincuencial. De acuerdo con esos datos, nosotros diseñamos estrategias y se ejecutan planes en la jurisdicción. Por ejemplo, gracias a ello hemos identificado un crecimiento en homicidios relacionados con intolerancia, con el consumo de bebidas embriagantes que derivan en riñas y, especialmente, en violencia intrafamiliar.



¿Cuál es el principal móvil del homicidio en la zona?



Hay casos que tienen que ver con la influencia del microtráfico en esa jurisdicción. Hemos notado que también influyen la topografía de la zona y la problemática social. Como lo mencionaba anteriormente, hemos identificado casos que no están ligados al sicariato o a la actividad delincuencial.



¿Qué se está haciendo en la jurisdicción?

​

En coordinación con la alcaldía local y con el comando operativo de la MeBog hemos realizado varios planes en donde se hacen actividades de prevención importantes. Estas van de la mano con unidades de investigación que trabajan para desarticular unas bandas ya detectadas en el punto.

REDACCIÓN BOGOTÁ