Homicidios en Bogotá bajaron 7,2 % en once meses del 2018

De acuerdo con las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal, los meses que más aportaron en la reducción fueron enero, abril, junio, octubre y noviembre, que sumaron 77 asesinatos menos.



Durante el 2018, el promedio de asesinatos por mes ha sido de 86 y el más alto fue septiembre con 99, mientras que en el 2017, el promedio estuvo en 93 y el mes más alto fue diciembre con 123. El promedio pasó de 86 a 93, lo que significa una reducción de seis casos al mes.

Hasta noviembre, la ciudad se ha mantenido en la meta que se fijó la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de estar por debajo de los 1.000 homicidios. Está pendiente conocer el comportamiento de diciembre.



Lo cierto es que, por ahora, todo indica que se mantendrá la tendencia a la reducción y que la ciudad podría seguir bajando la tasa por 100.000 habitantes que se ha mantenido entre 13 y 14 y que la alcaldía espera llevar por debajo de 12.



El homicidio de mujeres también está aportando a la disminución: el año pasado, en los primeros once meses, fueron 100 los asesinatos y este año la cifra iba en 83 al corte de noviembre, es decir, 17 casos menos al comparar el mismo periodo de los dos años.



Sin embargo, hay dos localidades que están impactando las metas de reducción: Ciudad Bolívar, que lleva 223 en once meses, frente a 215 de todo el año del 2017, y Kennedy, que entre enero y noviembre llegó a 135, mientras que en todo el año pasado tuvo 123. En cambio, hay zonas que han mejorado: Bosa, que va en 90 y bajó de un promedio mensual de 10 a 7, y Rafael Uribe Uribe, que lleva 63 casos y pasó el promedio de nueve a seis homicidios al mes.



Para destacar, Barrios Unidos, Chapinero, Fontibón y Teusaquillo, donde este año no se ha registrado un solo homicidio de mujeres. La localidad con menos asesinatos en general es La Candelaria, que solo reportaba 3 casos en once meses, y Teusaquillo, con 4.



En el informe oficial del Instituto de Medicina Legal llama la atención que 137 de las personas fallecidas se identifican como adictas a una droga; 22, habitantes de calle y 5, en condición de LGBTI. Del total de asesinatos, 60 correspondieron a menores de 18 años.

En 720 de los homicidios no hay información del autor del crimen y en 114 apenas se sabe que es un desconocido. Hay 15 en los que se señala a la pareja o expareja de la víctima; en 16, a un familiar y en 11, a un amigo. Como feminicidio solo hay identificados cinco casos en once meses.



En 719 casos, el crimen ocurrió en la vía pública y en 91, en la vivienda. En el 51 por ciento de los asesinatos, 484, se utilizó arma de fuego y en el 41 por ciento, 389, algún tipo de puñal. Las cifras muestran 38 casos de muerte a golpes y 31 por asfixia.



La tendencia a la baja en los homicidios que venía desde el 2015 se ha mantenido en los últimos tres años. En el 2016, se reportaron 1.266 casos, con un promedio de 105 al mes. Hoy, el promedio está en 86, teniendo en cuenta los datos de los primeros once meses del 2018.



El Distrito ha atribuido esta mejoría a varios factores, como la intervención de las ollas de drogas del centro (‘Bronx’, ‘Cinco Huecos’ y San Bernardo), el fortalecimiento de la videovigilancia a través del aumento de cámaras y el trabajo conjunto con la Policía y la Fiscalía.



La Secretaría de Seguridad espera resultados como los del 2017, cuando la reducción de casos le permitió estar por debajo de la tasa de homicidios de otras ciudades: Medellín terminó el 2017 con 23 por cada 100.000 y Cali, con 51,1. La meta del 2018 es terminar con menos de 1.000 casos en total, pero todo depende de las cifras de diciembre.



BOGOTÁ