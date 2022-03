no de los mayores retos durante la administración de la alcaldesa Claudia López ha sido el tema de seguridad en Bogotá. Sin embargo, luego de 45 días de haber iniciado el plan especial de intervención por localidades, se ha logrado la disminución de los indicadores delictivos en ocho de los 11 delitos de alto impacto que afectan a la ciudad.



Revisando los datos de la Secretaría de Seguridad es posible evidenciar que, entre el 1.º de enero y 28 de febrero de 2022, el hurto a residencias ha disminuido 39,9 por ciento frente al mismo periodo en 2021. Por otro lado, el hurto a comercios cayó 35,47 por ciento; el hurto de bicicletas se redujo 26,53 por ciento; la extorsión se contrajo 22,04 por ciento; los delitos sexuales y el homicidio, 15,01 y 12,9 por ciento, cada uno; mientras que la violencia intrafamiliar y el hurto de celulares reportaron una reducción de 9,16 y 3,20 por ciento, respectivamente.



No obstante, las cifras revelan que el panorama aún es crítico para cuatro de los delitos de alto impacto del listado: el hurto de automotores, que creció a ritmo de 13,39 por ciento en este periodo. Aunque la cifra sigue siendo retadora, disminuyó frente a enero de este año, cuando cerró con un alza del 47 por ciento, el indicador más alto desde hace seis años para este delito.



En esa misma línea, el hurto a personas sigue en aumento con un registro de 10,6 por ciento, las lesiones personales se incrementaron en 4,10 por ciento y, finalmente, el hurto de motocicletas subió 2,35 por ciento.



Ahora bien, aunque el programa de intervención especial de la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Bogotá empezó el 12 de agosto del año pasado, que incluyó el incrementó del pie de fuerza a 3.300 policías y las labores de patrullaje, este es el primer corte de cuentas de los recorridos que se han realizado localidad por localidad en la ciudad.



Frente a estos avances, Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, ha manifestado que “en los delitos que aumentan es donde hay que concentrar los esfuerzos, no se puede decir que hemos mejorado en tantos delitos si no reconocemos los retos que hay, porque ahí es donde la gente tiene puesta la lupa y por eso, así el indicador mejore, la percepción de seguridad empeora”.



Por su lado, Claudia López, frente al aumento variable en el hurto de automotores y motocicletas, le dijo a este diario: “Este es un tema que nos toma más tiempo que el resto de los delitos porque los que están detrás de eso son grandes estructuras criminales. (...) Tenemos un plan de actuación sobre 90 bandas que están priorizadas en esos dos delitos y, esperamos junto a la Fiscalía, que en junio de este año ya tengamos resultados de desarticulación y captura”.



EL TIEMPO les puso la lupa a las cifras de seguridad reportadas al cierre de febrero en cuatro de las siete localidades intervenidas y que reportaron las cifras más críticas al inicio del año. Así las cosas, en Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Chapinero se evidenció que, no obstante los esfuerzos de las autoridades, todavía es recurrente el incremento en delitos como hurto de automotores, hurto a personas, lesiones personales, hurto de motocicletas y extorsión.



Ciudad Bolívar

Pese a los últimos acontecimientos de seguridad que se han dado en esta localidad, lo cierto es que de los 11 delitos de alto impacto se ha logrado una mejora en siete de ellos durante el primer bimestre. Delitos como extorsión, el homicidio, el delito sexual, los hurtos en las categorías de comercio, personas, residencias, automotores, bicicletas y celulares, presentaron reducciones que van desde el 6,2 por ciento, en el caso del hurto a personas, hasta el 54 por ciento, para el delito de extorsión. Por el lado de los aspectos negativos, el hurto de bicicletas creció 59 por ciento, las lesiones personales subieron 15,1 por ciento, mientras que la violencia intrafamiliar creció a ritmo de 20,5 por ciento en los dos primeros meses del año.



Kennedy

Esta localidad fue una de las afectadas en materia de seguridad al iniciar el año. Las manifestaciones de la primera línea, el conflicto en las inmediaciones del Portal Américas y la intervención de grupos delictivos en la frontera con Bosa pusieron en alerta a las autoridades. No obstante, la intervención de la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía se ha logrado la reducción en 9 de los 11 delitos de alto impacto.

Desde las lesiones personales, que se redujeron 1,2 por ciento en estos dos meses, hasta la caída de 52 por ciento en la extorsión, la reducción de 40 por ciento en el hurto a comercio y una importante disminución del hurto a residencias, que llegó al 40 por ciento.



Lo malo: el hurto a personas creció ocho por ciento; el de motocicletas, 12,6 por ciento y la violencia intrafamiliar repuntó en 3,1 por ciento.



Bosa

Es una de las localidades con un mayor avance en seguridad. Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, 10 de los 11 delitos han reportado disminución. Entre los mayores avances está la reducción del homicidio, que cayó 42,2 por ciento, y del hurto a residencias, que se redujo 57 por ciento; una disminución de 42 por ciento en el robo de bicicletas y la caída de 35 por ciento en el robo de motocicletas.

El punto negro en estadística: la extorsión se disparó y aumentó 37,5 por ciento, de las más altas de todas las localidades, y el robo de automotores, que creció 2,4 por ciento.



Chapinero

El cierre de 2021 dejó en evidencia el gran problema de seguridad en esta localidad; delitos como el homicidio y el hurto a personas, a automotores y a comercios, que se dispararon, y a restaurantes de la zona fueron los principales afectados con la delincuencia.



Chapinero ha sido una de las localidades que más retos han representado para el nuevo modelo de seguridad. Allí, de los 11 delitos de alto impacto solo cinco han reportado disminuciones: el hurto de motocicletas, que decreció 80 por ciento; el hurto a comercio, que cayó 31,5 por ciento; el hurto a entidades financieras, que desapareció; el hurto a residencias, que bajó 20 por ciento, y el hurto de bicicletas, que reportó una disminución de 11,7 por ciento.



Sin embargo, el homicidio subió 100 por ciento al reportarse un caso durante el bimestre. La extorsión incrementó 16,7 por ciento, mientras que el hurto a personas y el de automotores crecieron 60 por ciento, respectivamente. El hurto de celulares también aumentó 48 por ciento.



