Homicidio y extorsión en Bogotá están al alza en febrero, ¿cómo frenar estos delitos?

El sicariato del empresario Roberto Franco Charry en un edificio de oficinas ubicado en pleno parque de la 93, al norte de Bogotá, vuelve a poner sobre la mesa la crisis de seguridad que atraviesa la capital del país.



Aunque este ha sido el hecho de mayor gravedad durante las últimas tres semanas, también se han registrado al menos 11 robos a restaurantes en la ciudad, homicidios cometidos por ciudadanos que alegan legítima defensa y hasta una alerta por un presunto paquete explosivo que fue descartado.

Si bien las autoridades han entregado resultados operativos positivos durante lo que va del año, como la desarticulación de la banda que robaba y secuestraba a deportistas en los cerros de Bogotá, una red criminal que extorsionaba desde cárceles del país y el golpe al brazo armado de una banda de fleteros que operaba entre la ciudad y Soacha con ayuda de dos patrulleros de la Policía Metropolitana; lo cierto es que las denuncias por inseguridad no cesan.



Capturada la banda “los del Sendero “ Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Revisando los últimos datos de seguridad entregados por el alcalde Carlos Fernando Galán, en el primer mes del año, de los 10 delitos de alto impacto que se miden, ocho presentaron reducción importantes y tan solo la extorsión tuvo un incremento del 47 por ciento, mientras el secuestro se mantuvo estable y sin variación.

No obstante, las cifras parecen ir en contravía de la percepción de inseguridad que sienten los bogotanos luego de la ráfaga de hechos violentos y delictivos que han tenido lugar en la ciudad desde el mes de enero.

Por ejemplo, las cifras sobre sicariato obtenidas por el Concejo de Bogotá, señalan que durante hasta agosto de 2023, el 43 por ciento de los homicidios en la ciudad estuvieron relacionados con un hecho de muerte por encargo y que estos se concentraron en su mayoría en localidades como Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.



Cifras no oficiales conocidas por EL TIEMPO señalan que tan solo en febrero se han dado 68 casos de homicidio en la ciudad y que sumado enero y lo que va de este mes son 140 casos.

Bogotá sin cifras



No obstante, ha sido imposible revisar el comportamiento de las cifras delictivas en lo que va de este año, pues el Sistema Estadístico de la Policía Nacional, donde se alojan los datos de todos los delitos en el país, dejó de ser de consulta pública desde octubre de 2023.

Por esta misma razón, dice la Secretaría de Seguridad de Bogotá que no ha realizado la respectiva actualización de los datos en su plataforma.

César Restrepo, secretario de seguridad de la ciudad ha dicho que están en acercamientos como la Sijín, la Fiscalía, Medicina Legal y la Rama Judicial para lograr la creación de una base de datos unificada que permita tener las cifras de seguridad en tiempo real y tomar decisiones de política pública.

Facebook Twitter Linkedin

Capturados imputados por los delitos de hurto en los cerros Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Bogotá camina segura?



Aunque la nueva estrategia de las autoridades parece robusta, lo cierto es que los resultados en lo que va de febrero no han sido tan positivos. Los hurtos recurrentes en los restaurantes y comercios de la ciudad han puesto en entredicho entre los bogotanos la efectividad de, por ejemplo, las Patrullas Gourmet, que están especializadas en el cuidado de las zonas gastronómicas de la ciudad, justo donde se han concentrado los robos.

“La Policía Metropolitana de Bogotá, en un trabajo articulado con la Alcaldía, la Fiscalía y las Fuerzas Militares, ha centrado la estrategia ‘Bogotá camina segura’ en la identificación del delito, basándose en datos históricos de homicidios, extorsiones, hurtos y microtráfico, problemáticas que han afectado a los habitantes de Bogotá.

Por ello, hemos decidido implementar nuevas líneas de acción en la ciudad”, explicó el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Catalina Miranda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, dijo que estos planes de choque no son nuevos y no es una estrategia innovadora. “Esto no quiere decir que sea mala, pues hay acciones del pasado que son efectivas”.

La experta dijo que esto no va a solventar, en el largo plazo, todos los problemas que tiene Bogotá y que de cara al futuro es necesaria una mejor articulación con la Fiscalía.

El sistema judicial y el penitenciario necesitan una reforma urgente. FACEBOOK

TWITTER



Finalmente, dijo que la inseguridad en Bogotá no se va a acabar con un plan de choque de cien días. “El sistema judicial y el penitenciario necesitan una reforma urgente. La delincuencia, la criminalidad y la violencia no son solo de policías persiguiendo bandidos, sino de jueces trabajando”.

Por su lado, el general Gualdrón señaló que desde el 1 de febrero en la ciudad están funcionando 11 nuevas acciones operativas: Patrullas Gourmet en las zonas restauranteras, Bicicuadrantes, Microcuadrantes, Grupo Especial Antiextorsión, Grupo Gema, Megatomas, Puentes Seguros, Patrullajes Lineales, Grupos Operacionales Especializados, Plan Frontera y Plan Arcángel.

Este plan incluye una optimización de los equipos que trabajan por cuadrantes, fuerzas de despliegue rápido, patrullaje permanente para actuar de manera inmediata cuando ocurre un delito, priorización de algunas zonas, articulación nueva y fortalecida con la Brigada XIII, entre otras importantes acciones.

La exalcaldesa Claudia López también se pronunció frente a los últimos hechos de inseguridad y dijo que “hay que hacer cambios estructurales reales, aunque tomen tiempo, más inversión y más esfuerzo nacional y local. Bogotá sigue teniendo 6.000 policías, menos de los que requiere como mínimo. La que reina es la ley de la impunidad y no la de la judicialización”.

El exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero dijo que ‘Bogotá camina segura’ apunta a mejorar la seguridad de los ciudadanos en los territorios más conflictivos que tiene la ciudad y que en esa medida puede ser exitoso si se involucra a los ciudadanos, organizaciones sociales y gremios. “Esto es muy importante. Sin esto, es muy difícil mejorar la seguridad en los territorios”, anotó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO