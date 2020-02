El homicidio que reveló el drama de ser víctima en frontera con Soacha

A las 9:20 de la noche de este miércoles, Johan Acero González, de 31 años, llegó en la moto que se compró el pasado 24 de diciembre a la casa de su madre, en el barrio Juan Pablo Primero de León XIII, de Soacha, en los límites con Bogotá.



La idea era dejar ahí un regalo para su hijo –que al otro día cumplía cuatro años–, entrar al baño y después irse. “Le dijo a la mamá que le cuidara la moto un momentico, y cuando salió había cuatro tipos que se la querían robar”, narró una familiar sobre los momentos de pánico que se vivieron.

Johan, que trabajaba en un banco y que cursaba el último semestre de Administración de Empresas, trató de evitar el hurto y la reacción de los asaltantes fue dispararle en un pie a su mamá, que cayó al piso. El joven atacó con un casco al agresor, quien tras recomponerse del golpe, le disparó en el pecho.



Los delincuentes, que no se robaron nada, huyeron en las dos motocicletas en las que se movilizaban. Los minutos pasaban y no aparecía ninguna ambulancia, por lo que decidieron llevar a Johan en el carro de un vecino al hospital más cercano, que era el Pablo VI de la localidad de Bosa. Sin embargo, la herida fue mortal y murió en el centro médico.



El drama de la familia aumentó cuando no supieron a quién recurrir para brindar información que permitiera seguirle la pista a los criminales.



“Vino al hospital la Sijín de Soacha a hacernos unas preguntas, y en un momento entró un policía y dijo que ese caso lo había tomado la Sijín de Bogotá, entonces nos dijeron que no podían ayudarnos. Llamamos a los de la de Bogotá y nos respondieron que no se había reportado ningún siniestro”, contó la familiar de Johan, quien agregó, a un día del homicidio, que todavía no sabían quién estaba al frente de la investigación. Pero esto no fue lo único que ocurrió. Cercanos de la víctima denunciaron que donde ocurrieron los hechos, a media cuadra de la esquina donde empieza Bosa, no se realizó una inspección rigurosa de la escena del crimen.



“La policía no acordonó el lugar de los hechos, sino la cuadra completa, y eso fue como a la 1 de la mañana. La gente pasaba por el andén donde estaban los cascos de las balas, no se hizo un buen procedimiento”, contaron cercanos de la víctima que pidieron “que por lo menos nos digan quién está a cargo, porque necesitamos que no haya impunidad”.

Esto ocurre casi un mes después de los dos consejos de seguridad que realizó el sábado 4 de enero la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, justamente en Bosa y Soacha, una zona limítrofe donde suele ser un dolor de cabeza definir qué jurisdicción de la policía debe actuar ante hechos delictivos, si la de Bogotá o la de Cundinamarca.



Ese día también estuvieron el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. Las declaraciones de trabajo conjunto y de tirar abajo los obstáculos que impiden atacar el crimen en estos territorios fue el mensaje de las autoridades. “No existirán más fronteras invisibles entre la Policía de Bogotá y la de Cundinamarca. Vamos a seguir trabajando coordinadamente para enfrentar el hurto, la venta y distribución de drogas ilícitas, las violencias contra la mujer y la disminución de la impunidad”, dijo la alcaldesa.



Pero pasar del anuncio a la implementación no es una tarea fácil, y el caso de Johan deja en evidencia que las buenas intenciones todavía no se ven reflejadas en una estrategia clara de cooperación.



Para Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad ciudadana, hay dos elementos claves que se deben tener en cuenta para que la articulación de los trabajos de vigilancia e investigación funcionen. Uno de ellos es acordar qué unidad de Policía (Bogotá o Cundinamarca) recibirá el conteo de los homicidios, detalle que para Sánchez es “muy sensible”.



“Lo segundo tiene que ver con modificaciones en la operatividad en la mal llamada frontera con Soacha. Digo mal llamada frontera porque a diferencia de lo que pasa con Cali y Palmira, o Medellín y sus vecinos, Soacha y Bogotá están unidas por una calle; en términos espaciales y sociales no hay un punto de ruptura”, explicó el experto.



Sobre el homicidio de Johan y la confusión que se originó frente a quién debe asumir la investigación, en la alcaldía de Soacha señalaron que están trabajando “para que estos inconvenientes no vuelvan a ocurrir”.



La próxima semana se volverán a reunir la alcaldesa de Bogotá y el alcalde de Soacha para seguir buscando salidas a fin de solucionar este problema.



“Existen fronteras para las autoridades, la Mebog tiene su jurisdicción hasta los límites con Soacha, y Cundinamarca desde Soacha hasta el límite con Bogotá, pero los delincuentes no tienen fronteras”, manifestó Hugo Acero, secretario de Seguridad, quien cumplirá un rol importante en la búsqueda de salidas para superar estos obstáculos.



