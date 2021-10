¿Qué se sabe del asesinato de una persona en el barrio La Estanzuela?

Unos 15 sujetos asesinaron el pasado fin de semana a una persona de 26 años que transitaba por las calles del barrio La Estanzuela, en el centro de Bogotá. Según las primeras hipótesis, el homicidio se habría presentado por un caso de justicia por mano propia, sin embargo, las autoridades señalan que el crimen podría estar relacionado con la venta de estupefacientes.



Este sujeto fue perseguido hasta un local comercial en donde fue golpeado por varias personas. FACEBOOK

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, este hombre, quien no ha sido identificado, intentó salvar su vida refugiándose en un taller de mecánica ubicado en la carrera 16 con calle 7A. No obstante, la víctima del crimen fue alcanzada y acorralada por varios sujetos. Posteriormente, fue agredido con palos, piedras, cuchillos y machetes; como se pudo evidenciar en los videos de vigilancia de la zona.



En las últimas horas el coronel José Jaramillo, oficial de inspección de la Policía, corroboró la información entregada en la mañana del martes. "Al parecer, por rencillas relacionadas con el microtráfico se produjo una riña. Este sujeto fue perseguido hasta un local comercial en donde fue golpeado por varias personas. La Policía llegó a auxiliarlo y lo trasladó hasta un centro asistencial en donde falleció por la gravedad de las heridas", dijo.



Uno de los datos que preocupa a los habitantes del sector es que los índices de homicidios no bajan. Según las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, de enero a septiembre de este año, se han presentado 54 homicidios en Los Mártires, 12 más que en el mismo periodo del año pasado y 5 más que en el 2019. Esta cifra equivale a un aumento del 28 por ciento en este tipo de delitos. El grupo etario en el que se encontraba el joven asesinado sigue siendo el más afectado por crímenes violentos en esta localidad, con 14 este año. Respecto a la cifra de homicidios en la UPZ de La Estanzuela, se trata del quinto caso en 2021, uno más que el año pasado durante este mismo lapso.



"En este sector tenemos acciones de investigación judicial, de inteligencia y también acciones preventivas de situación y control por parte de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes", señaló coronel Jaramillo.



Operativos en La Estanzuela

En las últimas horas, la alcaldía local de Los Mártires, con el apoyo de la Policía, Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad y la Policía Militar, adelantó un operativo con el fin de desarticular las bandas dedicadas al microtráfico en el sector.



"Atendiendo el llamado ciudadano y de los comerciantes del sector, hemos realizado una serie de acciones para desarticular las bandas que operan en el sector. Evidenciamos que las personas que se dedican a actividades relacionadas con el microtráfico se han tomado este lugar y han venido intimidando al comercio para sus actividades delictivas. Creemos que no puede haber sitio vedado para la institucionalidad ", aseguró el asesor de seguridad de Los Mártires, Jairo Cárdenas.



Sobre el caso del joven asesinado, Cárdenas aseguró que el suceso se originó por un "ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales" que operan en este sector. En el operativo fueron incautadas 15 armas blancas y sustancias psicoactivas. Además, la Policía capturó y judicializó a tres personas.



#AEstaHora 🕒acompañamos la recuperación de espacio público 📍 en La Estanzuela, donde se desarticuló una olla de microtráfico🚔👮🏻



Se incautaron:

1️⃣5️⃣ armas blancas 🔪

Sustancias psicoactivas 💉🚨



La @PCMMEBOGOFICIAL capturó a:

3️⃣ personas en la zona. pic.twitter.com/3ToNJQ1mQ0 — Alcaldía Local de Los Mártires (@Alca_Martires) October 19, 2021

