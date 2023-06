“Han pasado 17 meses desde la partida de mi niña. Me le quitaron las alas y no me la dejaron seguir volando. Esa es la realidad”, le dijo a EL TIEMPO María Emma Preciado Parra, madre de Cindy Natalia Castillo, mujer, profesional, periodista e hija, a quien por robarle un celular le arrebataron la vida.



Así es la lucha y el dolor de una madre que, día a día, se esfuerza por lograr la merecida justicia de su hija para que no quede impune su muerte.



María Emma Preciado le contó a EL TIEMPO sobre cómo va el caso del homicidio de su hija, lo que espera de la justicia y el doloroso camino durante su lucha.

El pasado 24 de diciembre del 2021, en medio de un intento de atraco en el sector de Galerías, de Bogotá, dos hombres interceptaron a Cindy Natalia Castillo para robar su celular. La mujer no permitió que los delincuentes se lo quitaran y ante la resistencia, uno de los agresores le disparó.



La Fiscalía confirmó que el homicidio se realizó con un arma traumática calibre 9 milímetros. Tras el disparo, los delincuentes huyeron en un vehículo gris, mientras que la mujer murió minutos después en la Clínica Palermo por una herida en el área supramamaria izquierda.



Desde entonces, la vida de María Emma Preciado Parra cambió por completo.



“Éramos dos amigas inseparables y siempre viajábamos y hoy vivo por vivir y hacer justicia por mi hija, para pasar la página y que solo queden los recuerdos bonitos de mi Natalia”, escribió en una carta la madre de la víctima al fiscal del caso.

"No sólo querían su celular, la buscaban matar": Juez del caso Natalia Castillo | El Tiempo "No sólo querían su celular, la buscaban matar": Juez del caso Natalia Castillo | El Tiempo Fiscalía reveló detalles del asesinato. Foto: Archivo Particular

¿Quién era Cindy Natalia Castillo?

Con una brillante carrera como periodista, Cindy Natalia Castillo era una joven que pertenecía a la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).



Sin embargo, esta no fue la única organización humanitaria a la que perteneció. De hecho, su vocación y sueño era ayudar y servir a las personas con su trabajo.



Su primer empleo fue para la Autoridad Nacional de Televisión como asistente de archivo. Realizó un posgrado y especialización en comunicaciones y puso sus conocimientos y vocación al servicio de entidades que trabajaban con las comunidades en procura de mejorar la calidad de vida. Algunas de ellas fueron la Agencia para la Reincorporación Nacional y la Justicia Especial para la Paz (JEP).



“Mi hija era muy comprometida y responsable con su trabajo, por su profesionalismo y liderazgo se presentó a la convocatoria pública como periodista en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde salió favorecida y estaba tan feliz porque era un logro personal llegar a esta entidad”, escribió María Emma en la carta.

Natalia Castillo era periodista de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, en Colombia. Foto: Archivo particular

Entre sus planes estaba viajar a Reino Unido para adelantar una maestría en comunicaciones y reforzar su inglés, contó María Emma a EL TIEMPO.



Esto no era todo, pues Natalia era una hija y nieta, amada por sus seres queridos, quienes la describieron como la luz de sus ojos. Incluso, era el único apoyo emocional y económico que tenía María Emma Preciado.



“Mi única hija Cindy Natalia, una niña dulce, inteligente, linda, amorosa y especial. Ella sobresalía por su corazón dadivoso para conmigo, con sus abuelos, personas mayores, mi padre Roberto Preciado Rojas, de 93 años, y mi madre Emma Parra de Preciado, de 87 años, que somos personas humildes y de recursos económicos escasos, además del sufrimiento moral y psicológico para toda mi familia, incluidos mis hermanos”, escribió en la carta la madre.

El daño es irreparable y esperan una pena máxima

El 10 de febrero del 2022, dos hombres fueron capturados como presuntos responsables de la muerte de la periodista. Dos días después realizaron la legalización e imputación de cargos.



Sin embargo, los ciudadanos venezolanos no aceptaron los cargos por homicidio, porte de armas y hurto agravado.



Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que el ciudadano venezolano Ángel Rolando Colina, alias Ángelo, era quien había accionado el arma.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías. Foto: EL TIEMPO

Ese mismo día, el juez decidió enviarlo a prisión. María Emma le contó a EL TIEMPO que, actualmente, este hombre se encuentra en la Estación de Puente Aranda.



Además, señaló que el pasado 24 de mayo tuvieron la audiencia de alegatos y conclusión de alegatos. Y que para el 29 de junio se espera que el juez dicte una sentencia contundente, que podría ser de 60 años.



“Le pido a Dios que le dé sabiduría y entendimiento al señor juez, al señor fiscal, al Ministerio Público y a todos los que tienen que ver con la justicia para que realmente esa persona pague, porque en todas las investigaciones que se realizaron, Ángel Rolando Colina es el culpable del asesinato de mi niña”.



María Emma señaló que, de acuerdo con las investigaciones, el hombre era un profesional en el hurto agravado y había cometido el delito en oportunidades anteriores. Sin embargo, logró salir bajo medida cautelar. Ante esto, pidió que la justicia ponga una normatividad, ya que del hurto agravado pasó a un homicidio.

Mi niña podría estar viva si esa persona hubiera estado con su medida cautelar en una cárcel (...) Le pido a Dios que a partir del 29 se vaya para una cárcel de una medida de seguridad alta

TWITTER

“Mi niña podría estar viva si esa persona hubiera estado con su medida cautelar en una cárcel”, dijo.



“Esta es una banda, pero al que cometió el delito lo tienen en la estación de Puente Aranda y le pido a Dios que a partir del 29 se vaya para una cárcel de una medida de seguridad alta, porque nadie sabe el dolor que tengo por mi hija”, dijo con voz quebrada la madre.

Durante la entrevista, Emma también señaló que el acompañamiento de la justicia ha sido importante para seguir adelante con el caso y agradeció a las autoridades.



“La Fiscalía ha sido mi mano derecha porque me ha apoyado en todo, ha estado muy diligente”, dijo a EL TIEMPO.



Además, expresó su agradecimiento a la ONU, ya que los primeros meses hizo su parte para que se diera el debido proceso y mencionó que le gustaría que el 29 de junio la organización estuviera al frente.



Entre lágrimas pidió que Dios y las autoridades hagan justicia “porque como tantas madres como yo, que hemos estado huérfanas, tenemos que llorar a nuestros muertos porque esa es una realidad. Pero ¿quién nos va a reparar eso? La única reparación es darles la pena máxima a esas personas”.

‘Ha sido muy duro saber que no tengo a mi hija’: las duras palabras de una madre

Mi hija dejó un vacío que no lo puedo describir. Esto ha sido muy duro para mí, el saber que ya no tengo a mi hija desde hace 17 meses, pero lucho cada día por tener la justicia de mi niña

TWITTER

Tras la pérdida, María Emma le contó a EL TIEMPO que se encuentra en tratamiento psicológico y confía en la justicia para que la muerte de su hija no quede impune, pues le quitaron lo que más amaba.



“Es una situación muy dura, donde yo ya no puedo ser esa misma persona que era antes. Mi hija dejó un vacío que no lo puedo describir. Esto ha sido muy duro

para mí, el saber que ya no tengo a mi hija desde hace 17 meses, pero lucho cada día por tener la justicia de mi niña”, expresó María.



Y finalizó: “Soy una madre cabeza de familia que estuvo al frente de la niña para que ella fuera esa gran mujer virtuosa, profesional, eficiente. Fue una niña linda a la que me le quitaron las alas, no me la dejaron seguir volando. No pudimos continuar con los planes que teníamos. Esa es la realidad”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

