En medio de homenajes, familia de Dilan anuncia despedida en privado

Con flores, velas, pancartas, pitos, banderas, cartulinas y mensajes en el piso dibujados con pintura y tiza, personas de todas las edades se sumaron al homenaje en memoria de Dilan Cruz Medina, de 18 años de edad.



El joven murió tras recibir un impacto de un artefacto disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en la tarde del pasado sábado en la calle 19 con 4a, centro de Bogotá.

Desde diferentes puntos de la ciudad –y del país-, los mensajes a la familia se hicieron sentir. Hubo oraciones, cantos, se abrazaron, se dieron la mano y lloraron a este alumno del colegio Ricaurte IED, quien simboliza la lucha por una mejor educación pública, por la no violencia y en general, por un mejor país para todos.



Su hermana Denis envió un mensaje en video, a nombre de toda la familia, pidiendo la comprensión porque la despedida se va a hacer en privado. Al mismo tiempo dijo que “el mejor homenaje que le podemos hacer a Dilan es que no haya más disturbios ni violencia”. Pidió a todos portar como símbolo una camisa y una rosa blanca.



“Dilan, nos dejas un vacío impresionante, grandísimo en nuestros corazones, pero así mismo nos das muchas fuerza, mucho valor para enfrentar, para salir adelante, te amamos profundamente por siempre y para siempre. Gracias a todos”, fueron parte del mensaje de la familia.

En particular dos puntos de la ciudad de convirtieron en sitio de congregación para el homenaje. Precisamente sobre la calle 19, donde cayó, hubo todo tipo de manifestaciones como la de Connie Pacheco quien, desde las 2 de la tarde, estuvo con su hija, Sara de seis años. Prendieron velas y oraron.

Anoche, miles de personas se congregaron en la 19 con 4a. Foto: Héctor Fabio Zamora

“Estamos en este sitio porque no es justo que mueran los jóvenes. Pedimos que haya una educación digna y respeto a la vida. Yo quiero un futuro para mis hijos, un mejor país, en paz, sin corrupción, con empleo”, dijo esta mujer que manifestó trabajar como asesora de ventas.



Con un parlante portátil, un joven, Bryan Forero, de 22 años, puso música de Yoky Barrios y Juan Pablo Barragán. “Yo también tengo una madre que me espera y soy estudiante, artista, que salió a protestar pacíficamente por un futuro mejor para mis hermanos, para mis hijos, que sea un país digno. No para que se convierta como Venezuela”, expresó.



El otro punto de concentración fue la carrera 7ª con calle 41, frente a la entrada al hospital San Ignacio, al lado de la universidad Javeriana, a donde fue trasladado ese sábado. En este sitio estaba Leidy Lorena Avendaño, una joven de 16 años, estudiante del colegio Hermanas Misioneras de la Consolata y quien fue amiga personal de Dilan.



“Nos conocimos jugando voleibol en el parque Ciudad Montes. Se caracterizó por tener una energía positiva, era de los que uno veía y le contagiaba la energía. Era ocurrente y creativo, nos hacía reír. Simplemente tenía una energía que irradiaba”, como lo recordó su amiga.



En la noche de este martes, varias de las marchas se dirigieron hacia el centro de la ciudad y luego se congregaron en la 19 con 4 para manifestarse por la muerte de este joven estudiante.



