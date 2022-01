Eran cerca de las 10 de la noche del pasado 19 de enero cuando Brayan Stick Durán Rojas salió de su casa en busca de una roca para cometer un asesinato. La víctima era su madre, Ana Isabel Rojas, de 58 años, quien tras una discusión con su hijo recibió golpes contundentes en el cuerpo que le causaron la muerte. El perro de la familia tampoco se pudo salvar de la furia del agresor.



(Le puede interesar: Hombre mató a su madre golpeándola con una piedra en Bosa)

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al parecer, el supuesto asesino estaba bajo los efectos del alcohol y sostuvo por varios minutos una intensa discusión con su madre, lo que desencadenó una reacción violenta que terminó en un nuevo caso de matricidio en Bogotá. Los vecinos, alarmados por los gritos que se escuchaban en el interior de la vivienda, dieron aviso a la policía del cuadrante, que atendió la situación.



No obstante, al llegar la policía, el homicida había escapado de la escena del crimen. “En un hecho que es repudiable, el hombre ataca a su propia madre con un objeto contundente. Desafortunadamente, la mujer pierde la vida en el interior de la residencia”, declaró el coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía de Bogotá.



Así las cosas, en lo que va de enero en Bogotá se han registrado 42 homicidios, según las cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad, de los cuales tres se han presentado en contextos donde el agresor hace parte de la estructura familiar inmediata.



Cristian Fandiño, de ocho años, fue asesinado por su padrastro con una puñalada en el cuello; Mauricio Leal y Marleny Hernández fallecieron a manos de quien sería su hermano e hijo, respectivamente. Finalmente, Ana Isabel Rojas fue golpeada por su hijo con una piedra hasta morir.



Las autoridades dicen que este último hecho de violencia intrafamiliar podría no tener un motivo específico. Los vecinos y personas allegadas a Brayan Stick Durán y su madre afirmaron que eran personas tranquilas que poco o nada discutían. “Nosotros solo escuchamos los gritos cuando salieron los dueños de la casa. A la hora nos enteramos que él había matado a la mamá”.



El joven de 26 años, sin antecedentes penales, es técnico en secretariado ejecutivo bilingüe y actualmente se encontraba sin trabajo. Según la Policía Metropolitana, el supuesto asesino podría padecer de esquizofrenia.

Facebook Twitter Linkedin

El homicidio ocurrió en Bosa Naranjos Foto: Archivo particular



Uno de los factores comunes que se han venido presentando en los hechos de homicidio reportados en la ciudad durante el último mes es el incremento en el nivel de violencia que los delincuentes ejercen sobre sus víctimas. De acuerdo con Francisco Alvarado, especialista en psicología social, “generalmente estos asesinatos están relacionados con el consumo de drogas o estrés postraumático. En otros casos, con algún problema de carácter emocional, empático o trauma familiar”.



Empero, el experto señaló que hay un punto clave en la explicación de este tipo de delitos. “Si la causa es social, al haber una escasez o presión sobre los recursos (como la comida, el espacio o la falta de empleo), la violencia y la forma de los actos violentos se incrementan. Esto puede ser un detonante para actos tan específicos como este”.



En esa misma vía, Alvarado señaló que no se trata de establecer un perfil de conducta entre los violentos; según él, estos actos son la respuesta a una presión generalizada sobre la falta de condiciones de vida en muchos lugares de la ciudad.

(Para seguir leyendo: Investigan denuncia de presunto abuso policial contra mujeres trans)

Para Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, el panorama no es muy diferente, pues, según él, el aumento en la violencia en los ataques podría responder a una crisis económica generalizada, al pánico ocasionado por la pandemia y a la falta de cuidado y atención a la salud mental y emocional que transformó el patrón de comportamiento social en medio del aislamiento.



El experto anotó que “la administración, y en general el país, planeó una ruta para afrontar la pandemia, pero nadie pensó en una estrategia pospandemia integral que ataque las consecuencias del cambio cuando todos los sujetos volvieran a la calle. Ahí están las cifras de criminalidad”.



No obstante, las cifras de homicidios en la capital son claras. Según la Secretaría de Seguridad, entre 2019 y 2021 los asesinatos tuvieron un incremento de 7,2 por ciento y una variación de 72 casos, entre los dos años, que deja como resultado una cifra de 1.128 muertes violentas al cierre del año pasado.



Por su lado, el Instituto de Medicina Legal reportó que en 2021 las lesiones fatales que terminaron en homicidio, causado por familiares de primer, segundo y tercer grado de consanguinidad, sumaron 15 casos. La misma cifra se reportó en 2020 y en 2019, años en los que esta modalidad de homicidio llegó a los 18 registros.



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, informó que en los primeros días de enero se registraron 42 homicidios en la ciudad, lo que representa una baja de 18 por ciento con respecto al mismo período de 2021, mientras que, en lo que va de 2022, se ha presentado una reducción de 718 casos de violencia intrafamiliar frente a la cifra reportada en enero del año pasado, que fue de 1.319.



Finalmente, Brayan Stick Durán fue capturado por la Policía mientras intentaba huir y ya se encuentra a disposición de las autoridades. Al cierre de esta edición no se había programado audiencia de legalización de captura.

(Además: El plan B que tenía Jhonier para eliminar a su hermano Mauricio Leal)

Homicidios caen 18 por ciento en enero

Ante la situación de seguridad que atraviesa la ciudad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó el primer informe parcial de resultados en esta materia para lo que va del año.



Por el lado de la extorsión han sido 15 casos en lo que va de este año, frente a 54 en 2021; mientras que en el campo de las lesiones personales, la reducción fue de 718 casos entre enero de 2021 y enero de 2022.



Uno de los temas que más les han preocupado a los bogotanos es el hurto a personas. En esta modalidad delictiva se han reportado en los primeros 20 días de enero 3.362 casos frente a 3.691 de 2021.



En materia de capturas, la administración reportó que entre el 17 y el 20 de enero se detuvo a una persona por porte ilegal de armas; otras cuatro fueron capturadas por violencia intrafamiliar, una de ellas con orden judicial, y se capturaron dos personas por lesiones personales.



Un individuo más fue capturado por receptación; seis personas fueron detenidas por porte y tráfico de estupefacientes, y, finalmente, 27 personas fueron trasladadas por protección.



Dentro del plan de seguridad para este año, la mandataria afirmó que semana a semana estará visitando las diferentes localidades de la ciudad.

JONATHAN TORO​