Cristóbal sobrevivió con un cuchillo en la cabeza

Cristóbal Arias, de 55 años, caminó 18 cuadras con la punta de un cuchillo de cinco centímetros clavada en la cabeza, después de ser asaltado en Bosa, y solo supo de su existencia cuando en el hospital de Bosa le hicieron una radiografía que mostró el arma incrustada.



Después del atraco, en el que dos hombres lo hirieron en la cabeza y lo patearon al caer al piso, caminó hasta su casa y, de ahí, al hospital.

¿Qué pasó ese día?

Salí de mi casa en Bosa La Despensa a las 8 a. m. para ir al portal del Sur a coger TransMilenio. Cerca del cementerio del Apogeo me salen dos personas. Una de ellas me pide una moneda, le dije que no tenía, y me dice: ‘pero qué tal si lo esculcamos’. Le respondí: ‘cómo así que lo esculcamos’, y es cuando uno de ellos me coge del cuello y me da la puñalada en la cabeza.



Es decir: ¿en ese momento queda incrustado el cuchillo en su cabeza?



Sí, él me clava el cuchillo en la cabeza y este se parte en tres. Una parte queda en mi cabeza, otra se cae al piso, y quien me agrede queda con la cacha. Caigo al piso y me dan patadas en las piernas. Se llevan mi billetera y mientras caminan van botando mis documentos.



¿Quedó inconsciente?



​No, logro ver todo, pero por las patadas que me dan no me puedo parar, y el dolor en la cabeza es intenso.



¿Cuánto dura en el piso?



​Cerca de 30 minutos. Nadie me ayuda.



¿Y qué pasa después?

Me paro y camino unas 10 cuadras hasta llegar a mi casa. Encuentro a mi hermano y me lleva al médico.

Momento en el que Cristóbal, de 55 años, es atendido en el hospital de Bosa y le hacen la radiografía que muestra la punta del cuchillo incrustada en su cabeza. Foto: Cortesia: Secretaria Distrital de Salud

¿Pero usted no sabe que tiene el pedazo de cuchillo en la cabeza?

No, no sabía; pensé que era solo la herida. Por eso, mi hermano me lleva caminando hasta el hospital, que está a ocho cuadras de donde vivo.



¿En qué momento se da cuenta de que tiene el pedazo de hoja en la cabeza?

Me doy cuenta en el hospital de Bosa, después de que me toman la radiografía y ahí se ve.



¿Cuánto duró con el cuchillo en la cabeza?

Creo que 30 horas hasta que los médicos del hospital de Kennedy me lo quitan. La intervención quirúrgica duró aproximadamente seis horas.



¿A qué se dedica usted?

Trabajo en reparaciones de casas. El día del ataque iba a firmar un nuevo contrato.



¿Con quién vive?

Con mi hermano, mi mamá y mi hijo de 16 años.

Hablemos de quienes lo atacaron, ¿cómo son ellos?

Uno vestía una camisa blanca que tenía abotonada hasta la parte alta del cuello, era malacaroso. El otro tenía una cachucha y era más bajito, pero no recuerdo más.



¿Ya le dieron de alta en el hospital?

Sí, desde el viernes pasado. Ahora estoy con terapias para la recuperación.

BOGOTÁ

​John Cerón

@CeronBastidas