Emiliana Yepes, de 27 años, asegura que cada día sin ver a su hijo es una eternidad. La mujer le dijo a este diario que lleva cuatro meses sin poder pasar tiempo con el pequeño de dos años porque, según ella, el padre del menor, Daniel Moya, no le permite verlo.



El padre, de otro lado, rechazó los señalamientos y apoyado en documentos de las autoridades que han seguido el caso señaló que el niño está bajo su protección por decisión de la Comisaria de familia número 14 del Poblado, en Medellín.



(En otras noticias: ¡Ojo! Estos son los 10 escenarios donde se es más propenso a un robo)

Moya, además, se apoya en documento (no revelados por este medio proteger la identidad del menor) del jardín infantil al cual asistía el niño cuando estaba bajo el cuidado de su expareja, en el cual directivos indican que no iba a clases con útiles de aseo necesarios, había presentado pañalitis y era llevado a la institución sin bañarse.



La pareja, por versión de Yepes, se conoció en Bogotá hace dos años y después de pasar tres meses de noviazgo ella quedó embarazada de su primer hijo. Cuenta la mujer que no fueron los nueve meses más fáciles por la mala relación que había entre ambos. "El no quería tener hijos, pero yo decidí que iba a seguir adelante", asegura.



"Cuando la pandemia empezó nos fuimos a vivir juntos, en la casa de mi mamá en Medellín. Después cuando nació mi hijo nos fuimos a vivir a un apartamento", narra.



(Además: ‘Atropellaron a mi esposo en Cajicá y me dicen que investigue la placa’)



Esta mujer, nacida en Medellín, afirma que luego de que nació el bebé todos los problemas - que según denuncia llegaron a tener intentos de violencia física - pasaron a un segundo plano. Sin embargo, tras cinco meses del nacimiento del menor tomaron la decisión de volver a vivir en Bogotá, de donde es oriundo el papá, quien tiene 33 años. "Ahí empezaron los problemas otra vez (...) era pura violencia psicológica", dice.



Daniel Moya, de otro lado, rechazó los señalamientos de violencia e indicó que, por el contrario, ha sido él la víctima de violencia verbal por parte de Yepes. Incluso, asegura que había sido la madre quien le había manifestado a él que no podía ver al niño cuando tenían discusiones por los gastos del menor.

Me empezó a amenazar con quitarme el niño FACEBOOK

TWITTER

La situación, dice ella, se volvió tortuosa para ambos, por eso tomaron la decisión de separarse. La mujer dice que su expareja se quedó con el menor tras una visita, y que esto era porque ella tenía una nueva pareja a finales del año pasado.



La custodia del niño, de acuerdo con el documento emitido por la Defensora de Familia del Centro Zonal Rosales del Icbf el 21 de noviembre de 2021, quedó a cargo de ambos, mientras que los cuidados del menor quedaron a cargo de Emiliana Yepes



Estas decisiones, acorde a la versión de Moya, quedaron sin piso tras las siguientes decisiones tomadas por las autoridades que siguen el proceso. El hombre mostró un documento de la Comisaria 14 de El Poblado, de mayo pasado, que el cuidado del niño seguirá a cargo del padre.



También en 2021, en julio de ese año, Yepes interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar. La Comisaría Primera de Familia de Usaquén estableció una medida provisional de protección a su favor. A esto, Moya mostró otro documento de noviembre pasado en el cual la Comisaría segunda de familia de Usaquén indica que no se probaron los hechos de violencia denunciados por Yepes, y que quedaban sin efecto las medidas de protección.



Moya asegura que Yepes "en vez de luchar por el bebé" se ha dedicado a hacerle daño.



"Voluntariamente he accedido a propiciar espacios en que el niño comparta con la familia materna, aunque las autoridades ya me han dicho que no lo haga hasta que ellos regulen por los comportamientos de Emiliana", aseguró.



Moya dice que aunque no se han regulado las visitas, ha permitido que el menor se vea con la mamá y la abuela. La comisaria permitió visitas supervisadas por el área psicosocial de ese despacho.



"Para mi es importante el desarrollo de mi hijo sano. He permitido que se vea con la mamá y con la abuela. Pero ella -Emiliana- se la pasa de fiesta, en sus cosas, y no ve al niño porque lo único que busca es hacerme daño. Yo rescaté a mi hijo, estaba enfermo, y ahora que le estoy dando una vida como se merece mi hijo, me hace la vida imposible a mi", asegura.



(Le recomendamos leer: Matoneo que comenzó en redes terminó en golpiza a una niña en Kennedy)