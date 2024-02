Matan a golpes a ladrón que se robó seis cervezas en supermercado de Bogotá

En la noche de este domingo 18 de febrero, un joven fue linchado por la comunidad del barrio Turingia, de la localidad de Suba, aparentemente, después de salir de un supermercado sin pagar unas cervezas.



Algunos de los trabajadores del establecimiento alertaron que el joven, de 25 años, pretendía salir sin pagar las cervezas y luego de que este saliera, la comunidad lo atacó hasta causarle la muerte.



Según informaron las autoridades, luego de ser recuperados los productos, más personas se unieron a golpear al joven y terminaron causándole la muerte. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que este joven habría tomado las cervezas con el fin de cumplir una apuesta con sus amigos.



Al llegar al sitio donde se produjo el linchamiento, los uniformados lograron trasladar al joven al hospital de Suba, pese a los esfuerzos este llegó sin signos vitales.



Los médicos no han podido establecer la identidad del joven víctima de linchamiento, pues en el momento de los hechos no portada un documento.



“Tenemos la plena identidad del joven que no tiene antecedentes. Se dejaron a disposición a los vigilantes, pero también a los dos cajeros que iniciaron la persecución a este joven y así saber quienes le causaron las heridas a esta persona que le ocasionaron la muerte”, explicó el General Daniel Gualdron, comandante de la Policía de Bogotá.

Entretanto, la Sijín se encuentra a cargo de la investigación para determinar a los responsables del linchamiento del joven y se presume que era un habitante del sector.

