Un nuevo hecho que genera rechazo se presentó en las últimas horas en TransMilenio. En esta ocasión un hombre se subió al techo de un alimentador y allí recorrió varios metros mientras permanecía erguido.



En la grabación, publicada en redes sociales, se observa el momento en que un hombre se encuentra sobre el techo de un alimentador que transita por la autopista Norte. El video dura cerca de 50 segundos y en ningún momento se ve al hombre bajar del bus que cubría la ruta 2-7 San José del portal Norte.



En las imágenes también se ve que el joven, quien viste un saco que cubre su rostro, se pone de pie cuando el bus pasa por debajo de un puente peatonal, situación que por poco provoca una emergencia.



Más adelante el joven se arrodilla para intentar bajarse del techo, sin embargo, debido a la velocidad del automotor, le resulta imposible.



Al respecto, TransMilenio publicó un comunicado en el que informó que la situación se presentó en la noche del 15 de octubre. Además, pidió a los usuarios hacer buen uso del sistema de transporte y evitar situaciones que pongan en riesgo la vida.

En vídeo quedó captado como en horas de la noche una persona se desplazaba en el techo de un bus alimentador que se dirigía hacia el Portal Norte con el servicio 2-7 San José. pic.twitter.com/YDfvcFFSjD — Denuncias Ciudadanas Bogotá (@D_C_Bogota) October 16, 2022

“De acuerdo con las investigaciones internas, el 15 de octubre, en horas de la noche, se presentó el reporte de un hombre, al parecer bajo el efecto de sustancias alucinógenas, que saltó de la cubierta de un paradero zonal al techo del bus que cubría la ruta alimentadora 2-7 San José - Portal Norte”, señaló la empresa en el comunicado.

Otros episodios similares

Este no es el primer hecho de este tipo que ocurre en TransMilenio en las últimas semanas. A finales de septiembre un joven terminó colgado de una de las puertas de un articulado del sistema mientras una mujer lo observa desde adentro.



En la grabación, publicada en redes sociales, se observa inicialmente a los dos jóvenes discutiendo frente a los demás pasajeros que se encontraban a esa hora dentro del articulado.



"¿Por qué me tiene que robar a mí?", dice la joven, lo que para muchos internautas indicaría que se trata de un caso de inseguridad. "Mire, estamos haciendo aquí una escena", responde la otra persona.



Luego, en el siguiente cuadro, el mismo joven que minutos antes discutía con la mujer, aparece colgado de una de las puertas del articulado el componente troncal mientras este avanza a alta velocidad.



Lo llamativo del caso es que al mismo tiempo, la joven, quien muchos no dudan en afirmar que sería su pareja, aparece llorando justo al lado de la puerta mientras lo mira a través del cristal.

Días después se viralizó el video de un hombre lanzándose de un TransMilenio en movimiento. De acuerdo con las primeras hipótesis, el usuario podría haber activado el botón de emergencias y despresurizar las puertas para arrojarse al vacío.

REDACCIÓN BOGOTÁ

