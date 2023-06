Los hechos ocurrieron en la madrugada del 7 de junio, cuando un hombre que trabajaba como conductor de plataforma digital lleva a un grupo de tres hombres hasta el sector de Arborizadora Baja, en Ciudad Bolívar.



Una vez los delincuentes llegan al lugar donde ocurrieron los hechos sacan un arma de fuego y en medio de un forcejeo para intentar robarle el carro al conductor este recibe un impacto de bala en la cara. Los criminales logran huir del lugar.



La esposa de la víctima señaló que debido a que en el país no hay oportunidades laborales, su esposo que de profesión es ingeniero, sale a trabajar como conductor de plataforma y se expone a ser robado todos los días en su trabajo. "Se le iban a llevar el vehículo y como no pudieron tomaron represalias y le dispararon en la cara".



Tras el intento de robo, esta mujer ha denunciado que su esposo no recibió atención oportuna y que lleva más de 24 horas con el proyectil incrustado en su cara. "El tiene el proyectil en la cara y una deformidad en el rostro. No ha sido atendido porque no tiene una EPS contributiva entonces no le quieren hacer la cirugía".



El llamado de la angustiada mujer es para que las autoridades investiguen con prontitud quiénes son los responsables del atroz crimen de sus esposo y sobre todo que alguien la pueda ayudar para que le realicen la cirugía necesaria para extraer el proyectil.





REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DEL NOCTAMBULO DE CITYTV

