Hombre que vivía debajo del puente de la Avenida 68 pide ayuda al distrito

El hombre que fue encontrado viviendo en el interior del puente vehicular de la carrera 68 con avenida La Esperanza, en Bogotá, le pidió ayuda al Distrito para tener una vivienda y un subsidio que le permita sobrevivir luego de ser desalojado del lugar.



(En contexto: Puente de la avenida 68: alquilaban espacios como si fueran habitaciones)

El hallazgo sorprendió esta semana a los capitalinos cuando las autoridades encontraron una familia ocupando el puente. En el lugar había muebles, electrodomésticos, camas y ropa, tal como si fuera un apartamento.



Se descubrió que las personas alquilaban el interior del puente para guardar los carros de comidas rápidas de los vendedores informales de la zona.



El arriendo semanal, según la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, tenía un costo de 20.000 pesos.



(Le puede interesar: Diego Alejandro Cardozo, la víctima fatal del robo de bicicletas en Bogotá)

Alquilaban espacios dentro del puente de La Esperanza con 68 Alquilaban espacios dentro del puente de La Esperanza con 68. Eduardo Luis es la persona que vivía junto con su familia debajo del puente. Foto: Archivo particular

Luego del increíble hallazgo, Eduardo Luis, como fue identificada la persona que vivía junto con su familia debajo del puente y quien alquilaba el lugar, le solicitó a las autoridades de Bogotá brindarle apoyo.



El hombre afirmó que la Secretaría de Integración Social le ofreció una ayuda que no es suficiente para él y su familia, por lo que la rechazó.



“Me estaban brindando un apoyo solo de tres días de arriendo. Dónde voy a colocar, con tres días de arriendo, todo esto que tengo acá. Con mis niñas, mi esposa. Yo no necesito tres días de un lugar de paso”, le dijo Eduardo Luis a 'Canal Capital’.



El hombre también le dijo al medio citado que requiere un apoyo de por lo menos dos o tres meses.



(Además: Se registran desórdenes en alrededores de cárcel Modelo)

Me estaban brindando un apoyo solo de tres días de arriendo (...) Yo no necesito tres días de un lugar de paso FACEBOOK

TWITTER

“Una entidad debería colaborarme con unos tres o cuatro meses de arriendo pero no salen”, afirmó.



También le hizo un llamado a la alcaldesa, pues afirmó que los recursos que reciben los inmigrantes no les alcanzan para más de tres días ni les permiten alimentarse adecuadamente.



Eduardo Luis le contó a ‘Canal Capital’ que llevaba casi cuatro años viviendo dentro del puente vehicular y afirmó que también arrendaba y usaba el lugar como bodega.

Se retiraron más de seis toneladas de residuos

Luego de descubrir a la familia habitando el puente, la Secretaría de Seguridad, Migración Colombia, la Policía de Bogotá, la Secretaría de Integración Social y la Defensoría del Espacio Público desalojaron el lugar.

En una intervención interinstitucional liderada por la Secretaría de Seguridad, con el apoyo de @MigracionCol @PoliciaBogota @Uaesp @DadepBogota @idubogota e @integracionbta, fue recuperada la zona baja y el interior del puente de la Avenida La Esperanza con carrera 68. pic.twitter.com/5huBw0M0t1 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 6, 2021

Según la Defensoría del Espacio Público, se retiraron seis toneladas de residuos sólidos, que incluían colchones, madera, plástico, entre otros.



Además, informaron que se logró la recuperación de más de 900 metros cuadrados de espacio público dentro del puente.

6 toneladas de residuos sólidos fueron retirados del 🌉 en la Av. La Esperanza con 68, espacio que era usado como bodega para vendedores y vivienda de una familia.



1000 m2 de espacio público se recuperaron en jornada liderada por nuestros Defensores 👇🏽#JuntosCuidamosBogotá 🧡❤️ pic.twitter.com/DoLEu2N4Ko — Defensoría del Espacio Público (@DadepBogota) October 5, 2021

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Choque de una ambulancia con un TransMilenio en la calle 26

Así puede denunciar un botadero de basura en su barrio



Caso Ana María Castro: teoría del accidente, en el limbo

¿Viaja en esta semana de receso?: Ojo a las obras de la vía Bogotá-Girardot

Agéndese, planes en Bogotá durante la semana de receso