El secretario de seguridad, Óscar Gómez Heredia, dijo que en tiempo récord la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación lograron capturar al presunto responsable del lanzamiento de un artefacto explosivo a un motel en la localidad de Tunjuelito.

En tiempo récord fue #Capturado el coordinador del lanzamiento del artefacto explosivo contra el motel en Tunjuelito.



En un allanamiento de @PoliciaBogota y @FiscaliaCol se logró la captura de alias Abraham.



Están todos los elementos probatorios para que se vaya a la cárcel. pic.twitter.com/FgGYvGjQjw — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 24, 2023

Explicó que luego de un allanamiento se encontraron elementos probatorios suficientes para llevar a este criminal a la cárcel. “También se logró la aprehensión de una menor de edad que era partícipe de estos hechos”.

Los panfletos utilizados por el delincuente eran escritos en notas de color rojo. Los mensajes contenían el nombre de sus víctimas y las amenazas de lo que podía ocurrir si no accedían a sus pretensiones económicas.



“Cordial saludo. Necesito que se comuniquen conmigo de la mejor manera o de lo contrario una granada a su local le espera. Atentamente: Satanás. La felicidad no tiene precio”.



Esto decía uno de los panfletos con los que alias Abraham amenazaba a los comerciantes de la zona si no le pagaban extorsiones que iban desde $1.000.000 a $3.000.000.

Panfletos amenazantes. Foto: Archivo particular

REDACCIÓN BOGOTÁ

