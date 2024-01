'Yo no quemé la moto': habla el abogado víctima de hurto frente a Salitre Plaza

En medio de un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá ocurrido este jueves, un presunto delincuente fue golpeado por la comunidad y la motocicleta en la que planeaba escapar fue incinerada. Las imágenes de lo ocurrido le han dado la vuelta a Internet y las redes sociales se inundan con comentarios al respecto.



Entre tanto, se conoció la versión de la víctima del hurto presentado frente al centro comercial Salitre Plaza, en el occidente de la ciudad. Conozca lo que le dijo el hombre a EL TIEMPO.

Sobre las 3 de la tarde la comunidad aledaña a Salitre Plaza quedó impactada ante los gritos de auxilio de un hombre en plena calle, quien pedía que cogieran al ladrón que acaba de robarle su celular.



El presunto delincuente se movilizaba en una motocicleta, con la cual intentó escapar del lugar, aunque terminó en el suelo metros más adelante. No es claro si el sujeto perdió el equilibrio o fue por obra de un tercero que cayó del vehículo.

"El ladrón se montó al andén, me rapó el celular, me tiró las gafas y arrancó en la moto. Yo empecé a gritar 'cójanlo' y salgo corriendo. Luego, él se pasa el semáforo en rojo y no sé si pierde el equilibrio o alguien lo golpea y el ladrón cae", contó la víctima de hurto, Gonzalo Valbuena, a este diario.



Cuando el presunto delincuente cayó, decenas de personas lo rodearon y llamaron a las autoridades,



"Él se sentó en una silla y yo le pedí a alguien un celular para llamar al 123 y contactar a la Policía. En ese momento él salió corriendo hacia el sur por la carrera 68 b", añadió.



A pesar de que el sujeto logró escapar, a los pocos minutos arribaron las autoridades, quienes lograron capturarlo a tan solo una cuadra de donde ocurrió el hurto.



Moto incinerada. Foto: Redes sociales.

"Me informaron que al ladrón lo habían cogido y en ese momento la comunidad comenzó a patear la moto, a golpearla y le prendieron fuego", comentó Valbuena, quien quiso aclarar que no estuvo involucrado en la quema del vehículo.



Además, expresó que confía en el debido procedimiento y está en contra de la violencia, pues el presunto ladrón recibió un golpe en la cabeza por un tercero.



Ambas personas fueron trasladas a la estación de Policía de Fontibón, en donde requisaron al presunto ladrón y le encontraron el celular de la víctima en uno de los bolsillos. También, le confirmaron a Valbuena que este sujeto tenía anotaciones por hurto, hurto agravado y lesiones personales.



Ahora, la denuncia es interpuesta por Gonzalo en una URI, quien hace énfasis en que "a pesar de ser un tema engorroso y demorado" es importante denunciar este tipo de delitos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

