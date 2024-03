‘Llevamos a mi hermano a la clínica por una gastritis y terminó con muerte cerebral’

El 20 de enero, entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana, la familia de Carlos Alexander Orjuela Prieto lo trasladó a la clínica Palermo de Bogotá, debido a que tenía un dolor fuerte, sentía que era algo como un ataque de gastritis. “No nos dejaron entrar con él, pero lo peor, es que lo dejaron cinco horas en el triage, antes de atenderlo”, dijo Yanina Prieto, su hermana.

Según la familia, luego le aplicaron un medicamento a través de una inyección, Dipirona, que se usa para tratar el dolor agudo, cólico y fiebre alta, entre otros síntomas. Con lo que no contaban es que este le produjo una grave reacción en su cuerpo. “Le dio un paro cardiaco por 12 minutos y solo hasta las 7 de la mañana nos avisaron que estaba en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que lo tenían entubado”.

Carlos Alexander Orjuela Prieto tenía buena salud, según su familia. Foto: Archivo particular

Desde ese tiempo todo empeoró y dicen, no ha habido claridad de por qué llegó a ese estado. “Le hicieron una traqueostomía y otros procedimientos y luego nos dijeron que su diagnóstico es que tiene muerte cerebral debido a que es alérgico a ese medicamento, la Dipirona”.



Las secuelas, además de la muerte cerebral, explican, son convulsiones y epilepsia. La familia tramita su llegada a un sitio en donde atiendan a pacientes crónicos, pero no ha sido fácil. El drama es grave para sus allegados, pues este hombre es padre de dos hijos, uno de tres años y otro de 14. “Mi hermano es ingeniero de sistemas y ellos dependían de él. Ahora son sabemos qué hacer como familia. Nadie nos responde”.

Según los denunciantes, la clínica se niega a dar explicaciones de lo sucedido y que, incluso, lo han querido sacar del lugar hacia un lugar escogido por ellos que atienda a pacientes crónicos. “Eso lo querían hacer sin nuestra autorización. Él tiene muerte cerebral, no camina, no habla, nada. Esto es angustiante. Le dan convulsiones, se le sube mucho su ritmo cardiaco y ha tenido infecciones”.



EL TIEMPO se comunicó con la oficina de prensa de la clínica para conocer su versión de los hechos, pero aún no ha obtenido ninguna respuesta.

