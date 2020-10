Este fue el cambio de Camilo Parra, el hombre que atacó con un hacha

Con el cabello corto, sin la misma barba y escondido en una pequeña finca de Fusagasugá fue encontrado Miguel Camilo Ferro el hombre más buscado en los últimos días por atacar con un hacha a su pareja el pasado 16 de octubre en el barrio El Redil en Usaquén.

Después de esconderse donde familiares en Bogotá, Mosquera y Fusagasugá en una acción conjunta entre la Fiscalía y la Policía se dio con su paradero.



Fueron los agentes del CTI los que le siguieron el rastro desde el mismo momento en que escapó. Parra hizo todo para evadir a las autoridades, se cortó el cabello y cambió de ropa en Mosquera en donde también pernoctó en un hotel pero los agentes lo ubicaron a través de cámaras y luego lograron conocer, a través de una llamada anónima, que este se había escondido después en una pequeña casona de Fusagasugá.



Miguel Camilo Parra. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Los investigadores de la Fiscalía lo aguardaron a las afueras del lugar y pasaron días y noches frente a la vivienda.



Allí lo capturaron justo en el momento en el que sonó la alarma de un carro y Parra salió a ver qué sucedía. Se le leyeron los derechos y lo capturaron.



Luego fue escoltado y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda donde los reseñaron para llevarlo a otro lugar en donde pasó la noche. Está pendiente la confirmación de la audiencia.



Ángela del Pilar Ferro, aunque todavía no termina de recuperarse y aún está delicada de salud, dijo que buscará que este hombre sea juzgado por intento de feminicidio y no por intento de homicidio.

Mientras tanto la defensa ha hablado hasta el momento de lo que considera un intento de homicidio y la Fiscalía de feminicidio agravado en grado de tentativa y violencia intrafa,miliar.



"¡Por Dios! Es la mejor noticia". Ese fue el primer pronunciamiento de los familiares de Ángela Ferro quienes no salen de la conmoción. Los embarga la alegría de que se haga justicia, pero también hay algo de zozobra porque el ataque contra esta mujer fue brutal.



Ángela dijo que aún no comprende por qué razón su pareja fue capaz de cometer semejante ataque. "Él ya había sido agresivo, me había tirado de la cama; había intentado morderme, pero al mismo tiempo era detallista y cambiaba. Era como si fuera dos personas diferentes", dijo Ferro y confirmó que antes del ataque ella ya tenía listo un apartamento para pasarse y darle fin a su relación con Camilo.



Agregó que su hijo no fue atacado porque en medio de lo disfuncional tenían una buena relación con su expareja. "Su captura fue una sorpresa, estoy contenta. Sé que viene un largo proceso. Han aparecido exparejas de él que sufrieron más o igual que yo y que se tuvieron que salir del país".



EL TIEMPO habló con César Augusto Lóndoño, representante de Miguel Camilo Parra, quien prepara un comunicado. En su condición de director de la firma absolverá o explicará algunos ítems que son relevantes para llevar a cabo un cuestionamiento jurídico justo en este caso.

REDACCIÓN BOGOTÁ

