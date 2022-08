En los últimos días se dio a conocer un video que indignó a miles de colombianos, en el que se puede observar como un ciudadano ataca verbal y físicamente a un auxiliar de Policía en el municipio de Chía, Cundinamarca.

El medio municipal ‘Radio Chía’ dio a conocer el metraje, reportando que el agente le habría pedido una requisa al hombre y este se habría negado violentamente.

La mujer que captó las imágenes con su dispositivo móvil señaló el hecho como un abuso contra la autoridad mientras narraba lo ocurrido: "El oficial le estaba pidiendo una requisa, pero esta persona se le fue encima, actuó violentamente contra el oficial, fue un abuso en contra de la autoridad".

Además, el uniformado afectado contó su versión al portal ‘Oasis Magazine’: "Le pedí un registro normal. Le abrí el bolsillo, normal. Se puso ‘aleta’, normal. Cuando se puso así, me levantó la mano, me pegó la cachetada. Igual, no reaccioné. Reaccioné cuando dio la espalda y lo cogí en el piso. Eso fue lo único que hice".

#NOTICIAS | Golpeado y maltratado, así terminó un uniformado de la #Policía al pedirle una requisa a un ciudadano que reaccionó de manera violenta. El intolerante hecho se presentó en #Chía, Cundinamarca. El hombre fue detenido.



Video : @chiaradioo24#OasisMagazineCol pic.twitter.com/yEcq7uO9Qb — @OasisMagazineCOL (@OasisMagazineco) August 25, 2022

La captura del presunto agresor

Tal fue la indignación que la institución tomó cartas en el asunto y expidió una orden de captura para el presunto agresor, quien tendría 25 años de edad.

"Nos permitimos informar que, tras este hecho que configura el tipo penal de violencia contra servidor público, se interpuso la denuncia por este delito ante la Fiscalía General de la Nación. Desprendiéndose una orden de captura, la cual se hizo efectiva contra el agresor", explicó el Coronel Henry Ramírez Ramírez, comandante de la Región Metropolitana de Policía de la Sabana (E).

También informó que el capturado fue dejado a disposición de un juez de control de garantías para continuar con la investigación.

Mediante orden judicial fue capturado hombre que agredió violentamente a un auxiliar de Policía en el municipio de Chía-Cundinamarca.#TodosContraElDelito pic.twitter.com/tzSx0rCyMp — Coronel Jorge Antonio Urquijo Sandoval (@PoliciaBquilla) August 27, 2022

Finalmente, reiteró que la ley 2197 del 2022 garantiza un incremento de la pena y un agravante para quienes ataquen a la Fuerza Pública, acciones que no serán toleradas por la institución.

