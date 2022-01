Cristian David Fandiño Pardo habría sido gravemente herido por su padrastro con un arma cortopunzante durante una fuerte discusión entre su madre y este sujeto. El hombre luego huyó del lugar de los hechos.



El agresor, quien fue identificado como Héctor Julio Prieto, tiene 42 años y según las autoridades aparece con seis anotaciones de antecedentes judiciales, entre ellas por inasistencia alimentaria, hurto, lesiones personales y porte ilegal de armas.



El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, anunció una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca al paradero del sindicado. “La Policía ofrece hasta 20 millones por información necesaria que permita lograr la ubicación de este delincuente que afecta la integridad y la vida del menor Cristian David Fandiño”.



¿Qué ocurrió en la mañana del lunes?

Según el reporte de las autoridades, hacia las 3:30 de la mañana recibieron en la línea 123 una llamada en la que un ciudadano indicó que dentro de una vivienda de la carrera 78 con calle 45 sur, en el barrio Jackeline de la localidad de Kennedy, se escuchaban gritos y había un niño herido.



La madre del menor, llamada Yesica Lorena Pardo, fue quien llevó al niño en un taxi hasta el hospital de Kennedy, pero por la gravedad de la herida falleció. El menor tenía una herida en el pecho.

Hablaron los familiares del niño

Uno de los familiares del menor habló con Arriba Bogotá y señaló que el agresor sigue sin ser capturado. "Las autoridades me dicen que lo están buscando y que están investigando. Lo único que quiero es que lo encuentren y que responda por lo que hizo", señaló una mujer, quien es cercana a la madre del niño.



"Ella le dijo el día anterior que le iba a terminar y él la amenazó. Le dijo que si no volvía con él, le iba a hacer daño a alguien cercano. Ella no denunció por miedo", dijo.



EL TIEMPO con reportería de Daniel Arévalo.