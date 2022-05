Luego del hecho ocurrido en Suba Compartir el martes 24 de mayo, en el que un hombre presuntamente habría agredido a una mascota en el parque y luego amenazado con un arma de juguete a los vecinos que le reclamaron, las autoridades confirmaron que esta persona recibió un comparendo.



En un video que circuló por redes sociales se pudo evidenciar cómo el hombre desenfundó un arma ante las cámaras y amenazó de muerte a sus vecinos. “¿Por qué me estás grabando? No se vayan a meter conmigo porque les doy plomo”, esas fueron las palabras que pronunció el hombre mientras sostenía en su mano un revólver.



De acuerdo con la denuncia que realizó mediante sus redes sociales el hombre que grabó el video, el sujeto habría iniciado la confrontación luego de que uno de los vecinos le reclamara por haber pateado a su mascota mientras esta intentaba acercarse al perro de su propiedad.



Según contó el denunciante, “cuando estaba paseando a mi mascota, de un momento a otro salió un vecino del sector, quien también saca su chihuahua, pero que no deja que otros animales lo huelan. En el momento en que la perra se le acercó, ese señor decide no quitar a su perro, sino que le pega una patada a mi cachorrita”.



Un equipo territorial de la Secretaría de Seguridad, hizo presencia en el lugar de los hechos, dialogó con el hombre señalado y la comunidad del sector sobre la importancia de la sana convivencia, el respeto y la prohibición del porte de armas de fuego.



"El ciudadano finalmente fue trasladado a la estación de policía, donde recibió la reconvención por parte del comandante de estación y acto seguido fue conducido a la oficina de mediación policial donde recibió citación para el martes 31 de mayo a las 10:30 a.m.", señalaron las autoridades.

REDACCIÓN BOGOTÁ

