Hombre murió electrocutado cuando al parecer intentaba robar cableado de energía

En la noche de este martes se registró la muerte de un hombre por una descarga eléctrica, la cual recibió luego de que tuviese contacto con el cableado de energía de un transformador ubicado sobre la Autopista Sur.



El hecho se presentó a la altura del sector de Terreros, en municipio de Soacha, saliendo por el sur de Bogotá.

Ciudadanos que transitaban por el lugar se alarmaron al ver el transformador de energía prendido en llamas y junto a este un hombre tendido en el suelo.



En un principio las personas no entendían qué pasaba con el sujeto que estaba en el piso, hasta que uno de ellos gritó: "Le está pasando corriente".

Momento de los hechos. Foto: Tomada de redes sociales

Aunque las autoridades acudieron al lugar, no fue posible salvar la vida del hombre debido a que murió de manera instantánea por la fuerte descarga.



Criminalística hizo el levantamiento del cuerpo; no obstante, no se han dado detalles sobre su identidad.



Si bien se desconoce cómo ocurrieron los hechos, se maneja la hipótesis de que la víctima sería una persona que intentaba robar los cables del transformador, pues este no contaba con ninguna protección o uniforme que usan los funcionarios con permiso de manipular estos artefactos.



Además, la Alcaldía de Soacha manifestó, en meses anteriores, que algunos sujetos se estaban robando las cajas de electricidad y que esta sería una de las razones por las que sobre la AutoSur no habría alumbrado público.

