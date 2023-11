Hombre muere arrollado por bus de TransMilenio en Bogotá: rutas presentan afectaciones

En la mañana de este viernes, 24 de noviembre, un hombre murió al ser arrollado por un bus de TransMilenio en la Avenida Caracas con calle 21, en el centro de Bogotá.



Hombre muere arrollado por TransMilenio en el centro de Bogotá

El accidente se dio pasadas las 6:20 a. m. Foto: CORTESÍA

Sobre las 6:30 de la mañana de este viernes se presentó el trágico accidente. Al parecer, según versiones preliminares, el bus implicado cumplía la línea ocho (Guatoque-Veraguas).



Todo indica que un habitante de calle fue la víctima fatal. El hombre, confirmaron las autoridades de tránsito, fue arrollado en el sentido sur norte de la troncal.



"Se confirma fatalidad. Flota realiza salida al carril mixto desde la calle 15 y calle 17. La flota que tiene parada en estación Calle 19, sale al mixto desde la calle 19", informó TransMilenio S.A. esta mañana, sobre las 6:30 a.m.



Usuarios reportan desvíos desde la av. Jiménez y afectaciones en el tiempo de espera en las estaciones del centro.



El equipo de criminalística terminó sus labores sobre las 8:30 a.m.



TransMilenio informó a las 8:18 a.m. que se canceló la salida al carril mixto. Sin embargo, los usuarios siguen reportando demoras.



Otra persona murió en grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá

Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para hacer el levantamiento del cadáver. Foto: Bogotá Tránsito

En la madrugada de este viernes, lamentablemente se reportó el fallecimiento de una persona tras un grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá.



Según el reporte de las autoridades, un motociclista y un peatón se vieron involucrados en el siniestro, que ocurrió sobre las cuatro de la mañana en la autopista Norte con calle 138.



Las labores de investigación y criminalística terminaron sobre las 4:46 a. m.



[04:04 a.m.] #AEstaHora se presenta siniestro vial con fatalidad en la Autonorte con Calle 134a sentido Sur - Norte, entre motocicleta y peatón.@TransitoBta en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación. pic.twitter.com/SpaC5leYvc — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 24, 2023

Además de este accidente, en el sur de Bogotá, en la avenida Caracas con calle 53 sur se presentó un siniestro entre dos motocicletas.



Por fortuna, el hecho no dejó ningún lesionado.

