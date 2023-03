La muerte de Andrés Gómez León conmocionó a los habitantes de la localidad de Chapinero, pues su cuerpo fue encontrado en una residencia del norte de Bogotá en extrañas condiciones.

Según le contó su madre María Alicia a Citytv, desde el viernes 10 de marzo la familia no se había podido comunicar con Gómez León y el sábado la administración del edificio notificó que el garaje fue encontrado abierto y su carro no estaba.



"Desde el sábado lo estuve llamando y no me contestó", cuenta la madre, quien fue la persona que encontró el cuerpo. Con ayuda de un cerrajero lograron abrir la puerta del domicilio y allí estaba el hombre semidesnudo: "Cuando entré lo vi encima de la cama, acostado de medio lado".



Últimas convesaciones Foto: Archivo particular

Mientras avanzan las investigaciones, se conocieron algunas de las últimas conversaciones que tuvo el hombre con sus amigos y familiares, en ellas se menciona a otra persona que sería de nacionalidad venezolana.



En las conversaciones conocidas por 'Noticias RCN' se escucha a Andrés Gómez León decir: "Me puse a salir con un chino de por allá de Venezuela, no le vayas a decir que yo te conté porque eso fue lo primero que me advirtió".



En otro apartado de la conversación se le escucha hablar de dinero: "Solo era pida y pida, ayúdame con esto ayúdame con lo otro, pídame, a veces me devolvía lo que me prestaba y a veces no", finaliza la conversación.La Policía realiza las respectivas labores de investigación para esclarecer los hechos en los que murió este esteticista.

