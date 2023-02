Este fin de semana se presentó un cruel caso de violencia. Un hombre quemó las manos de dos niños como forma de castigo por, supuestamente, botar los alimentos que les habían suministrado. Todo ocurrió en la localidad de San Cristóbal.

No era la primera vez que estos menores de edad eran víctimas de sus cuidadores. "Esa señora era muy violenta con esos niños y el hombre que vivía ahí también. Cada rato uno los escuchaba gritando y pidiendo auxilio".

El día de los hechos los niños les pedían perdón y les decían que no lo volvían a hacer que, por favor, no les pegaran más. "El tipo ese les dijo que esta vez no les iba a pegar pero que les iba a quemar las manos para que entendieran que no se podía jugar con la comida", relató una testigo.

Los niños fueron atendidos en el hospital San Blas y se recuperan de las lesiones. Los victimarios fueron judicializados el fin de semana.

REDACCIÓN BOGOTÁ