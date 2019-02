Esta es la agresión verbal que sufrió la actriz Martha Isabel Bolaños

Casi un millón de reproducciones alcanza este lunes el video con el cual la actriz Martha Isabel Bolaños denunció una agresión sufrida en la vía pública por parte del conductor de un vehículo, en Bogotá.



En el video, el hombre usa palabras de alto calibre sexual para insultar a Bolaños. “Dale, perrita, dale.”, le dice. “Usted no está sino pa’ c*liarla, mamita. Darle, mamita”, siguió el hombre, mientras miraba a la actriz con gestos obscenos. Al final, antes de arrancar de nuevo y cruzar la calle, remata con un comentario xenófobo: “Debe ser venezolana, perra hijuep*ta”.

Miren a este caballero tan galante. Todo por intolerancia. Patan, acosador! Pq tiene uno q aguantar esto? Lo conocen? Me ayudan a hacerlo famoso? pic.twitter.com/Kv21aJGSI4 — Martha Isabel Bolaños (@BolanosMartha) 2 de febrero de 2019

Bolaños publicó el video el pasado sábado. “¿Por qué tiene uno que aguantar esto? ¿Lo conocen? ¿Me ayudan a hacerlo famoso?”, escribió en la publicación, que ha llegado a más de 13 mil likes y más de 18 mil retuits. El rechazo a las palabras del hombre se viralizó.



Este lunes, Bolaños dio la primera entrevista tras el suceso, que ocurrió a mediados de la semana pasada, para el noticiero Despierta Bogotá, de Canal Capital. Allí, explicó que todo ocurrió en la calle 67 con carrera Séptima, cuando una amiga suya, quien iba manejando, iba a entrar a un parqueadero. Antes, tenía que esperar que salieran otros dos vehículos, por lo que se formó un pequeño trancón y los conductores comenzaron a perder la paciencia y a pitar.

Mientras su amiga esperaba, Martha Isabel Bolaños y dos amigas más se bajaron del vehículo. En ese momento, el conductor del video pasó y refunfuñó, por lo que Bolaños le reclamó. Entonces, el hombre le hizo el gesto de ‘pistola’, y Bolaños se lo devolvió. Lo que siguió fue una escalada en los gestos del hombre.

"Mi invitación para las mujeres es que denuncien. El miedo lo deben sentir los acosadores no nosotras": @BolanosMartha, actriz víctima de acoso https://t.co/avtBpsydgO — Canal Capital (@CanalCapital) 4 de febrero de 2019

Cuando le empezó a hacer el “gesto de las arepas” (como una forma insultante de referirse a las mujeres lesbianas), fue cuando Bolaños decidió grabarlo y acercarse.



“Pero cuando yo vi que el señor me dijo perra, me fui hasta su ventanilla y mi intención era confrontarlo y grabar toda la conversación de parte y parte (…) Pero el señor se despachó con una vaina sexual que no tenía nada que ver y ahí fue donde yo no supe nada más, no supe qué decir”.



La actriz explicó que publicó el video como una forma de denuncia, porque aunque se define como una mujer “superada” y de carácter fuerte, sabe que otras mujeres con menos visibilidad pública tienen que soportar ese tipo de insultos de manera cotidiana.



“El acoso callejero es una cosa que ya se normalizó, ¿por qué?”, reflexionó la actriz, quien también dijo que por ahora no piensa darle consecuencias penales a lo sucedido, pero que sus abogados están preparados si llegara a necesitarlo.



Finalmente, la actriz defendió el escarnio público como una forma de sanción social y dijo que se hacía cargo de las consecuencias de haber publicado el video así como “él se tiene que hacer cargo de sus actos”.



También consideró que los videos y los celulares son una buena estrategia para que las mujeres denuncien cualquier forma de acoso sexual callejero.



“El miedo lo tienen que sentir los acosadores, no nosotras”, concluyó Bolaños, cuya carrera se vio potenciada tras su aparición en ‘Yo soy Betty, la fea’, y como todo el elenco atraviesa el luto por la muerte del libretista Fernando Gaitán.



